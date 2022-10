FC Schunter bleibt am Doppel-Spieltag punktlos

Die Leistungen des Fußball-Bezirksligisten FC Schunter waren am Doppel-Spieltag vielversprechend. Doch das allein reichte nicht aus, um auch Punkte einzufahren. Beim Spitzenreiter TSV Hillerse verlor der FC mit 1:5, gegen die SV Barnstorf setzte es zudem eine vermeidbare 2:3-Niederlage.

Eine unnötige Niederlage nach 2:1-Führung für den FC Schunter

FC Schunter – SV Barnstorf 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Sieverling (15.), 1:1 Gezer (22.), 2:1 Ilsemann (47.), 2:2 Piepers (60.), 2:3 Abdelkarim (89.).

Es ist die bereits fünfte Niederlage im zehnten Saisonspiel für Schunter, doch keine brachte Coach Julien Wossmann bisher so auf die Palme wie das 2:3 gegen den SV Barnstorf. „Wir dürfen dieses Spiel niemals verlieren. Aber wir haben uns einfach zu dumm angestellt“, ärgerte sich Wossmann. Die Gäste aus Barnstorf erwischten nicht ihren besten Tag, „aber wir haben das nicht wirklich ausnutzen können.“ Bereits in Durchgang 1 hatte der FC ein klares Chancenplus, doch es ging nur mit einem 1:1 in die Kabinen. Kurz nach der Pause sorgte Jan Ilsemann für die überfällige 2:1-Führung (51.). „Dann müssen wir auch mal dreckig spielen und das Spiel mit 2:1 oder 3:1 gewinnen“, meinte Wossmann.

Doch es kam anders: Nach einem Freistoß glich Barnstorf aus – der zweite Gegentreffer für Schunter nach einem Standard in dieser Partie. Und als wäre der unnötige Ausgleich nicht schlimm genug gewesen, kassierte der Aufsteiger nach einem Einwurf sogar noch das 2:3, ging somit wieder leer aus. „In meinen gut dreieinhalb Jahren als Trainer hier war das die unnötigste Niederlage, die ich bisher erlebt habe. Wir haben Chancen für mehrere Spiele und nutzen sie nicht. Wir haben jede Menge Lehrgeld gezahlt“, sagte Wossmann.

TSV Hillerse gegen Schunter enorm effektiv

TSV Hillerse – FC Schunter 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Ramme (19.), 2:0 Borgfeld (31.), 2:1 Koulibaly (33.), 3:1 Borgfeld (63.), 4:1 Ehresmann (71.), 5:1 Dünow (90.).

Das Ergebnis täuscht etwas über den Spielverlauf und auch die gute Leistung der Gäste hinweg. „Es ist zu hoch. So sieht es so aus, als hätten wir überhaupt keine Chance gehabt“, unterstrich Wossmann. Dabei hatten den Gästen die ersten Abschlüsse gehört, der Tabellenführer präsentierte sich indes enorm effektiv. Die ersten beiden Abschlüsse waren für FC-Keeper Josh Lüddecke nicht zu halten. Wossmann: „Hillerse steht nicht umsonst da oben, wir haben es in der ersten Halbzeit teilweise sehr gut gemacht. Am Ende haben wir uns ein bisschen gehen lassen.“ Als die Partie mit dem 1:4 entschieden war, vollzog der FC-Trainer auch im Hinblick auf die Partie gegen Barnstorf einige Wechsel.

