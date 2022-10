Zurück zum „Liga-Alltag“: FSV Schöningen empfängt Gifhorn

Schöningen. Vor der Partie im Elmstadion am Samstag sprechen die Formkurven beider Mannschaften deutlich für die Schöninger.

Nach dem Sieg gegen Pattensen (li.) bei der "Kür" im Pokal geht es für die Schöninger (re. Daniel Reiche) am Samstag in der Liga weiter. Der MTV Gifhorn ist zu Gast im Elmstadion.

Im Niedersachsenpokal der Amateure geht es für die Fußballer der FSV Schöningen erst im neuen Jahr mit dem Halbfinale weiter, in der Oberliga schon am heutigen Samstag. Bis zum letzten Spieltag des Jahres (10. Dezember) hat der zuletzt sechsmal in Serie ungeschlagene Aufsteiger noch elf Punktspiele zu absolvieren, das erste davon ab 14 Uhr im Elmstadion gegen den MTV Gifhorn.

FSV Schöningen erwartet ein ganz anderes Spiel als im Pokal

„Der Liga-Alltag kehrt wieder ein“, sagt FSV-Trainer Bastian Breves nach dem 4:2-Erfolg gegen Pattensen im Pokal-Viertelfinale. „Das wird sicher ein ganz anderes Spiel mit einer ganz anderen Dynamik werden. Während Pattensen auf einen ergebnisorientierten Fußball mit langen Bällen und schnellem Umschaltspiel setzt, bevorzugt Gifhorn den spielerischen und taktischen Ansatz “, vergleicht Breves.

Seit dem letzten Aufeinandertreffen, einem Testspiel im August 2018, das die Gifhorner klar mit 4:0 für sich entschieden, hat sich bei beiden Mannschaften natürlich einiges geändert. War der MTV damals noch zwei Klassen höher angesiedelt und damit klarer Favorit, sind nun aufgrund der aktuellen Formkurve eher die Gastgeber in dieser Rolle. Die Gifhorner haben nach gutem Saisonstart ihre zurückliegenden vier Spiele allesamt vergeigt, die letzten drei sogar zu null. Verlieren die Mühlenstädter nun auch in Schöningen, würden sie zumindest bis Sonntag auf einen Abstiegsrang abrutschen.

Ein Blick auf das Torverhältnis deckt das derzeitige Hauptproblem der Mannschaft von Trainer Georgios Palanis auf: ihre Abschlussschwäche. 9:17 Tore stehen da beim MTV zu Buche, nur der Lüneburger SK Hansa (17. der Tabelle) hat noch einen Treffer weniger erzielt – allerdings auch eine Partie weniger bestritten als die Gifhorner.

FSV winkt Sprung auf Platz 4

Ganz anders dagegen die Lage bei den Hausherren, die sich in den vergangenen Wochen auf Platz 6 und bereits ein kleines Polster von sechs Punkten zur Abstiegszone erspielt haben. Im Falle eines weiteren „Dreiers“ winkt der FSV vorerst sogar der vierte Rang. Für Coach Breves wäre ein Erfolg aber allein mit Blick auf das untere Ende der Tabelle wichtig.

„Wir werden uns gegen Gifhorn anders einstellen als für das Spiel gegen Pattensen. Das hat auch einige personelle Veränderungen zur Folge – gerade mit Blick auf die nächsten Spiele, denn da geht es auch um Belastungssteuerung“, erklärt der FSV-Coach unter Verweis auf die kommende Englische Woche. Für einen seiner Spieler wird die Partie auf jeden Fall eine besondere: Marius Martinowski war in den vergangenen Spielzeiten für die Gifhorner im Einsatz, ehe er im Sommer ins Elmstadion wechselte.

