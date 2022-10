VfL Lehre reist zu einem „Big-Point-Spiel“

Helmstedt. Der VfL reist in den Landkreis Lüneburg. Der HSV Warberg/Lelm II muss Platz 1 gegen Moringen verteidigen, die HG Elm ist in Uslar Außenseiter.

Spitzenreiter, Mittelfeldteam, Kellerkind. Die Tabellenplatz-Beschreibungen der Helmstedter Teams in den Handball-Landesligen könnten nach fünf Spieltagen unterschiedlicher nicht sein.

Landesliga Süd

HSV Warberg/Lelm II – MTV Moringen (Sa., 18.30 Uhr, Nord-Elm-Halle, Süpplingen). Fünf Spiele, vier davon gewonnen, Platz 1. Die Zwischenbilanz von Aufsteiger Warberg/Lelm II fällt überaus positiv aus. Die Abwehr steht. Das Prunkstück des HSV ließ in drei der fünf Partien weniger als 20 Gegentreffer zu – ein Topwert. „Nach vorne müssen wir noch konsequenter spielen, den Gegner noch mehr ins Laufen bringen“, sagt HSV-Trainer Heiko Böhm. Zuletzt gegen Spanbeck (37:14) klappte das vorzüglich, am Samstag gegen Moringen wird die Herausforderung für die HSV-Reserve eine ungleich größere. „Moringen ist eine deutlich jüngere Truppe“, weiß Böhm. „Das wird ein deutlich schwierigeres Spiel für uns. Aber wir werden versuchen, das Tempo hochzuhalten. Wir wollen auf unserem Weg bleiben.“

HSG Schoningen/Uslar/Wiensen – HG Elm (Sa., 19.30 Uhr). Heimspiele sind für die HG eine Bank. Drei Siege sprangen bei drei Auftritte heraus. Auswärts drückt dagegen der Schuh. In zwei Partien gab’s zwei deutliche Niederlagen. Auch am Samstag in Uslar ist das Elm-Team klarer Außenseiter. „Schoningen ist eine etablierte Landesliga-Truppe, die das Zeug hat aufzusteigen“, sagt HG-Trainer Andreas Simon, der auf den Faktor Zeit setzt. Ab November, also nach der anstehenden Herbstferien-Unterbrechung der Saison, „haben wir wieder vier, fünf wichtige Spieler mehr mit dabei“, blickt Simon voraus. „Dann werden wir auch in Auswärtsspielen wieder konkurrenzfähiger sein.“

Landesliga Ost

SG Südkreis Clenze – VfL Lehre (Sa., 19.30 Uhr). „Das ist für uns ein Big-Point-Spiel.“ Hannes Ermisch, Trainer der Lehrschen, ordnet die Bedeutung des Auswärtsauftritts seiner Mannschaft im Landkreis Lüneburg treffend ein. Der Blick auf die Tabelle verdeutlicht: Der noch punktlose Letzte empfängt den Vorletzten. Soll heißen: Am Samstag werden die wichtigen Zähler verteilt, um, so Ermisch weiter, „mit einem guten Gefühl in die Herbstferienpause zu gehen“.

Seit vier Spielen sind die VfL-Handballer ohne Punktgewinn, lediglich zum Saisonauftakt gegen den MTV Braunschweig III (31:21) hatte das Ermisch-Team zwei Zähler auf der Habenseite verbucht. Dass die Mannschaft zuletzt gegen Wietzendorf (24:31) erstmals in dieser Saison in nahezu bester Formation antrat, machte sich auf dem Parkett noch nicht bemerkbar. „Wir haben bislang keinesfalls gegen Übermannschaften verloren“, sagt Ermisch. „Was uns allerdings von den anderen Teams unterscheidet, ist, dass uns der letzte Punch fehlt.“

