Schöninger bejubeln in der Nachspielzeit einen Punktgewinn

Lennert Hoffie (2. von links) ließ die FSV Schöningen (weiter von links: Nils Bremer, Daniel Reiche und Sergej Evljuskin) in Bersenbrück jubeln. Er traf in der Nachspielzeit zum 2:2.

Dank einer tollen kämpferischen Einstellung nahm Fußball-Oberligist FSV Schöningen am Sonntag nach einem leistungsgerechten 2:2 (1:0) beim TuS Bersenbrück einen Punkt auf die rund 300 Kilometer lange Heimreise mit.

In den Anfangsminuten konnte noch keines der beiden Teams sein Spiel durchsetzen. Nach 15 Minuten verstummte der Schöninger Jubel über die vermeintliche Führung schnell, weil Torschütze Maximilian Kohl beim Zuspiel von Lennert Hoffie im Abseits gestanden hatte. Kurz darauf brachte ein schwacher Einwurf der FSV den Gegner in Ballbesitz, beim Klärungsversuch brachte Yannic Werner Bersenbrücks Angreifer im Strafraum zu Fall. Die Hausherren freuten sich aber zu früh, denn Schöningens Keeper Niclas Edelmann parierte den nicht mal schlecht geschossenen Elfer (20.).

Zwei Minuten später konnte sich auch TuS-Keeper Tariq Olatunji bei einem Kopfball von Daniel Reiche auszeichnen. Dann zappelte der Ball erstmals im Netz: Eine verunglückte Flanke von Ex-Profi Jules Reimerink landete äußerst unglücklich für die Gäste im FSV-Tor (27.). Die Freude beim TuS über die 1:0-Führung währte aber nicht lange – Daniel Reiche glich zehn Minuten später per Kopfball aus.

Die FSV zeigt Moral – und kommt fast noch zum Sieg

Als Reimerink die erste Gelegenheit der Gastgeber im zweiten Durchgang zum 2:1 nutzte (51.), schien die bis dato ausgeglichene Partie zugunsten Bersenbrücks zu kippen. Die Schöninger Abwehr um Reiche verteidigte aber geschickt. Die FSV steckte nicht auf und kam vor allem über Flanken von Nils Bremer zu einigen Chancen. In der Nachspielzeit belohnten sich die Gäste schließlich für ihren Kampfgeist und Einsatz, als der am langen Pfosten lauernde Hoffie eine Flanke zum 2:2-Ausgleich einköpfte. Und fast wäre der FSV sogar noch der Siegtreffer gelungen, doch ein TuS-Verteidiger klärte im letzten Augenblick vor dem einschussbereiten Christopher Münch.

FSV-Trainer Bastian Breves zeigte sich mit der „gerechten Punkteteilung“ am Ende sehr zufrieden. „Ein dickes Lob an die gesamte Mannschaft, die nie aufgegeben hat. So ein Ausgleich in der 92. Minute gegen so einen starken Gegner ist ein gefühlter Sieg.“

FSV: Edelmann – Bremer, Reiche, Werner (57. Münch), Hoffie – Evljuskin (74. Valley), Lutz – Martinowski, Kohl, Elsner (72. Wahlig) – Evers (72. Winter).

Tore: 1:0 Reimerink (27.), 1:1 Reiche (37.), 2:1 Reimerink (51.), 2:2 Hoffie (90+2).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de