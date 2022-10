TSV Grasleben lässt nur kurz Spannung aufkommen

Deutlicher Erfolg in der Tischtennis-Bezirksoberliga: Der TSV Grasleben setzte sich in heimischer Halle gegen den SSV Radenbeck-Zasenbeck klar durch und gewann am Ende mit 9:3.

Der TSV Grasleben legt den Grundstein für den Heimsieg in den Doppeln

Der Grundstein zum Sieg wurde bereits in den Doppel-Paarungen gelegt. Bastian Steiner/Sascha Becker (3:1), Marco Brandes/Markus Tietschert (3:1) sowie Marc Nowak/Dennis Kaczmarek (3:0) waren allesamt erfolgreich. In den Einzel-Partien erwischten die Gäste den besseren Start. Brandes und Nowak verloren jeweils klar in drei Sätzen. Steiner verhinderte durch einen 12:10-Sieg im Entscheidungssatz den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Danach ließen die Hausherren nicht mehr viel anbrennen, von den nächsten sechs Spielen gewann der TSV fünf, der Heimsieg war somit unter Dach und Fach. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage findet sich Grasleben derzeit auf dem dritten Tabellenplatz wieder.

Nun haben die Graslebener erst einmal Zeit, sich ein wenig auszuruhen. Denn das für nächstes Wochenende angesetzte Spiel gegen den SV Jembke wurde verlegt. Weiter geht es für den TSV am 29. Oktober mit einem Heimspiel gegen den SSV Neuhaus II.

Für Grasleben punkteten:

Steiner/Becker, Brandes/Tietschert, Nowak/Kaczmarek, Steiner (2), Becker, Tietschert, Kaczmarek, Brandes.

wit

