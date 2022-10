Helmstedts Nachwuchs holt bei Premiere Bronze

Toller Erfolg für den Tanznachwuchs des TK Helmstedt. Bei einem Schnupperturnier im Bereich Jazz- und Moderndance beim VfL Westercelle landete die Tanzformation „Gifted“ auf einem guten dritten Platz.

Helmstedterinnen mussten mit großer Tanzfläche klarkommen

Für einige der Tänzerinnen und Tänzer im Alter von 6 bis 16 Jahren war es der erste Wettkampf, so auch für den Helmstedter Nachwuchs. Gespannt schaute die „Gifted“-Trainerin Adelina Satler auf die Konkurrenz. „Das wird nicht leicht“, meinte sie nach dem Eintanzen. In der sogenannten Stellprobe zeigte sich, dass die Helmstedter erst einmal mit der viel größeren Tanzfläche zurechtkommen mussten, als sie es vom Training in der Lademannhalle gewohnt waren. Doch bereits in der Vorrunde – die Formation ging als erstes an den Start – passte sich „Gifted“ an die ungewohnten Gegebenheiten an und zeigte eine tolle Leistung.

TK-Tänzerinnen steigern sich und holen den Bronzepokal

In der Finalrunde legten die Tänzerinnen noch einmal einen drauf. Die Bewegungsweite war viel größer, die Interaktion mit den Mittänzerinnen sicherer und in der Präsentation begeisterten die Helmstedterinnen das Publikum und zeigten eine synchrone Darbietung. Diese Steigerung belohnten die Wertungsrichter mit der Wertung 4-3-3-5-3, was den dritten Platz und damit den Bronzepokal bedeutete. Der Jubel bei den Tänzerinnen und bei den mitgereisten Fans war riesig. „Ich bin sehr stolz auf meine Tänzerinnen“, sagte die Helmstedter Trainerin. „Bei ihrem ersten Turnier gleich den dritten Platz zu ertanzen, ist ein grandioser Erfolg“. Neben einem Pokal erhielt jede Tänzerin eine Urkunde und eine Bronzemedaille.

