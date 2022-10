Dorit Wellmann holt beim Brockenmarathon Silber

Dass man nicht zwingend Mitglied in einem Sportverein sein muss, um sportliche Topleistungen abzuliefern, das beweist dieser Tage Dorit Wellmann. Sie gehört der Betriebssport- beziehungsweise -laufgruppe „RunAWOs“ vom Psychiatriezentrum in Königslutter an, die regelmäßig bei Laufevents – regionalen, aber auch bundesweiten – vertreten ist.

Der Gruppe gehören Läuferinnen und Läufer aus allen Berufsgruppen und Leistungsniveaus – vom Anfänger bis zum „alten Hasen“ – an. Beim Elm-Advents-Halbmarathon am 4. Dezember wird sie beispielsweise mit zehn Aktiven vertreten sein. Und immer wieder lassen einige RunAWOs mit sehr starken Leistungen aufhorchen – wie eben Dorit Wellmann. Bereits im September hatte sie beim Wolfsburg Marathon mit einer hervorragenden Zeit von 3:19:08 Stunden den zweiten Platz in der Gesamtwertung der Frauen belegt. Diesen Erfolg wiederholte sie jüngst beim Brockenmarathon in und um Wernigerode.

Den mit mehr als 1000 Höhenmetern zu den schwierigsten seiner Art zählenden Marathon meisterte Wellmann in 3:31:17 std – das bescherte ihr erneut den Silberrang in der Frauen-Gesamtwertung. Darüber hinaus erhielt sie eine Sonderehrung dafür, dass sie während des Rennens als erste Frau den Brockengipfel erreicht hatte.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de