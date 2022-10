FSV Schöningen baut in Durchgang 2 zu stark ab und verliert

Schöningen. Schöningen lässt in den zweiten 45 Minuten den Druck in der Offensive vermissen und unterliegt Lupo Martini Wolfsburg verdient mit 0:2.

Vor dem Tor strahlten sie nicht die nötige Gefahr aus, und so ist das Ergebnis am Ende auch keine Überraschung. Die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen mussten sich vor 450 Zuschauern auf der Kreuzheide Lupo Martini Wolfsburg mit 0:2 (0:0) geschlagen geben.

Evljuskin verpasst die Schöninger Führung kurz vor der Pause

Die Gastgeber waren die tonangebende Mannschaft. Sie ließen den Ball laufen, Schöningen machte hinten jedoch die Räume geschickt zu. So kam der letzte Pass meist nicht an. In einer torchancenarmen ersten Spielhälfte dauerte es bis zur 35. Minute, bis etwas Gefahr aufkam. Nach einem Eckball kam Valeri Schlothauer zum Abschluss. Sein Drehschuss flog jedoch knapp am von FSV-Keeper Niclas Edelmann gehüteten Tor vorbei. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es auch auf der Gegenseite gefährlich: Nach etwas Unordnung im Lupo-Sechzehner landete der Ball vor den Füßen von Sergej Evljuskin, sein Schuss wurde allerdings von Dennis Dubiel geblockt (40.). Wenig später versuchte es auch der Ex-Wolfsburger Nils Bremer, Schlothauer klärte jedoch auf der Linie.

FSV Schöningen ist in der Offensive zu harm- und ideenlos

In Durchgang 2 dauerte es wieder ein wenig, bis die Partie Fahrt aufnahm. Nach einer guten gespielten Stunde riss es die Zuschauer im Lupo Stadion dann von den Sitzplätzen: Wolfsburg griff über die rechte Seite an, eine Flanke wurde von den Schöningern unsauber geklärt und der Ball landete vor den Füßen von Muzaffer Can Degirmenci. Dieser fackelte nicht lange, nahm den Ball aus gut 16 Metern volley und jagte ihn in den Torwinkel – die verdiente Führung für Lupo Martini (60.).

Auf eine Antwort der Schöninger musste man vergebens warten. In der Offensive zeigten sie sich einfach zu harm- und ideenlos. Lupo-Keeper Marius Sauss erlebte einen ruhigen zweiten Durchgang. Sein Gegenüber Edelmann hatte hingegen mehr zu tun, so hielt er nur fünf Minuten nach dem 0:1 einen Distanzschuss von Giosue Tortara.

Trotz Überzahl gelingt der FSV Schöningen in der Schlussphase der Ausgleich nicht

Die Zuschauer auf der Kreuzheide erlebten trotz des souveränen Auftritts der Wolfsburger eine spannende Schlussphase, in der Schlothauer für ein Foulspiel erst Gelb und für das anschließende Wegschlagens des Balles die gelb-rote Karte gesehen hatte (81.). Doch auch in Unterzahl agierte die Elf von Trainer Giampiero Buonocore entschlossener. Auf der rechten Außenbahn setzte sich der eingewechselte Maurizio Grimaldi gut durch, sein Pass von der Grundlinie fand den in der Mitte frei stehenden Maxim Safronow, der zum umjubelten 2:0 traf (88.) – die Entscheidung.

„Das effizientere Team hat am Ende gewonnen“, resümierte Schöningens Trainer Bastian Breves. „Aufgrund der zweiten Hälfte geht der Sieg für Lupo auch in Ordnung. In der ersten Halbzeit haben wir alles reingeschmissen. Danach haben wir einen Gang zurückgeschaltet. Warum, ist mir ein Rätsel.“

FSV: Edelmann – Behling, Reiche, Niemann, Caringi (68. Kohl) – Evljuskin, Lutz (79. Hoffie) – Bremer, Wahlig (68. Münch), Evers (56. Amin) – Elsner (76. Martinowski)

Tore: 1:0 Degirmenci (60.), 2:0 Safronow (88.). Gelb-Rot: Schlothauer (81., Lupo Martini).

