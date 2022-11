3:3 – Martin Sening krönt Aufholjagd der FSV Schöningen

In der ersten halben Stunde hatte die Defensive der FSV um Yannic Werner (von rechts) und Daniel Reiche alle Hände voll zu tun mit Arminia Hannover (in Grün) – meist allerdings infolge eigener Fehler.

Aus 0:3 macht 3:3! Dank einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und einer starken Moral konnten die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen eine Heimniederlage gegen Arminia Hannover gerade noch abwenden. Allerdings war es für die Elmstädter auch schon das sechste Spiel in Folge ohne Sieg.

Mit neuer Taktik, aber ohne die Stammspieler Sergej Evljuskin, Jan Ademeit und Nils Bremer gingen die Gastgeber in das Heimspiel vor 220 Zuschauern, darunter etwa 25 lautstarke Schlachtenbummler aus Hannover. FSV-Trainer Bastian Breves war von seinem bevorzugten 4-2-3-1-System abgewichen und hatte auf ein 4-1-4-1 umgestellt. „In den Trainingseinheiten hat das ordentlich geklappt. Mal sehen, wie es die Jungs jetzt im Spiel umsetzen“, sagte Breves vor der Partie.

Früher Rückstand

Doch noch bevor er sich ein erstes Urteil darüber bilden konnte, lag seine Elf bereits zurück. Nachdem die FSV die erste Chance vergeben hatte – Gianluca Evers setzte einen Kopfball über den Kasten –, verlor Luca Caringi am eigenen Strafraum einen Zweikampf gegen Luis Prior Bautista. Dessen halbhohe Flanke brauchte der unbedrängte Hamza Sejto im Strafraum nur noch locker einzuschieben. „Da waren wir einfach zu weit vom Gegner“, monierte Breves.

Seine Mannschaft blieb aber unbeeindruckt, griff weiter munter an – und wurde noch einmal kalt erwischt. Nach einem Rückpass ging FSV-Keeper Niclas Edelmann unnötig ins Dribbling gegen Bautista, anstatt den Ball einfach ins Aus zu schlagen. Er verlor das Spielgerät an den Arminen, der den Ball ins leere Tor schoss (15.). „Der geht voll auf seine Kappe. Auch mit seinen jungen Jahren darf ihm so etwas nicht passieren. Aber das weiß er selbst“, kommentierte Schöningens Trainer die Szene.

Erneuter Fehler

Und auch das 0:3 resultierte aus einem individuellen Fehler: Beim Versuch, den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern, rutschte Evers aus und legte die Kugel dadurch unglücklich Jovan Hoffart auf (23.). Mit dem Gefühl der scheinbar sicheren Drei-Tore-Führung schalteten die Gäste anschließend in den Verwaltungsmodus – zu früh, wie sich herausstellen sollte.

Breves erhöhte zur zweiten Halbzeit das Risiko, stellte auf ein 4-3-3 um und brachte Torjäger Petrus Amin für Verteidiger Luca Caringi. Dieser Schachzug zahlte sich schnell aus: Nach einer Stunde traf Amin zum 1:3. Überhaupt lief es bei den Roten nun deutlich besser. Daniel Reiche sorgte zehn Minuten später mit dem Anschlusstreffer wieder für echte Spannung, ehe der eingewechselte Martin Sening mit seinem Treffer zum 3:3 die Schöninger Aufholjagd krönte.

„Abstand nach unten gehalten“

„Aufgrund der Steigerung in der zweiten Halbzeit ist das Remis hochverdient. Arminia hat ja nach 30 Minuten nichts mehr zum Spiel beigetragen. Wir haben wenigstens den Abstand nach unten gehalten“ sagte Breves nach der Partie.

FSV: Edelmann – Behling, Goebel, Werner, Caringi (46. Amin) – Reiche – Elsner, Lutz, Evers (81. Sening), Lutz – Münch (65. Winter).

Tore: 0:1 Sejto (2.), 0:2 Prior Bautista (15.), 0:3 Hoffart (23.), 1:3 Amin (60.),2:3 Reiche (69.), 3:2 Sening (84.).

