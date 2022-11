Der November beginnt für Heeseberg, wie der Oktober endete

Söllingen. Nach dem 1:5 in Vöhrum verliert der FCH nun gegen Groß Lafferde mit 3:5 – und das trotz einer mehr als ordentlichen Leistung in Hälfte 1.

Mit einer doppelten Mission gingen die Bezirksliga-Fußballer des FC Heeseberg ins Heimspiel gegen den SV Teutonia Groß Lafferde: Sie wollten zum einen ein anderes Gesicht als bei der 1:5-Schlappe in Vöhrum am vergangenen Montag zeigen, zum anderen wollten sie unbedingt mit einem Sieg in den November starten. Doch daraus wurde nichts – der FC fing sich mit dem 3:5 (2:2) eine weitere empfindliche Schlappe ein.

„Wenn man erst mal die Seuche am Hacken hat, dann passiert eben so etwas“, sagte Heesebergs Trainer Michael Grahe. Er fügte aber an: „Wir haben keineswegs so schlecht gespielt, wie es das Ergebnis vermuten lassen könnte.“

Sein Team begann verheißungsvoll und ging in der 19. Minute nach einem abgelenkten Schuss von Julian Hieske mit 1:0 in Führung. Keine zwei Minuten später leistete sich FC-Keeper Luc Hölemann einen folgenschweren Fehler, als er Groß Lafferdes Harold Mougnol den Ball genau in den Fuß spielte. Der versuchte es sofort mit einem Heber, traf nur die Latte, verwertete dann aber den Nachschuss (21.).

Bis zur Pause ist Heeseberg die bessere Mannschaft...

Die Hausherren steckten das Missgeschick schnell weg. Andre Harmel flankte auf Florian Naumann, der zum 2:1 traf (25.). Doch kurz vor der Pause unterlief Paul Scholz ein Eigentor zum zu dieser Zeit unverdienten Ausgleich für die Gäste aus dem Kreis Peine. „Wir waren bis dahin ganz klar die bessere Mannschaft“, stellte Grahe klar.

Das änderte sich aber im zweiten Abschnitt. Lafferde kam entschlossener aus der Kabine, war in den Zweikämpfen griffiger und dann auch immer besser im Spiel. Mit drei Treffern innerhalb von nur acht Minuten sorgten die Teutonen für die Vorentscheidung. Fabian Romeikes Treffer in der Schlussminute war nur noch Ergebniskosmetik.

Tore: 1:0 Hieske (19.), 1:1 Mougnol (21.), 2:1 Naumann (25.), 2:2 Eigentor Scholz (41.), 2:3 Mougnol (57.), 2:4 Mücke (62.), 2:5 Zobjack (64.), 3:5 Romeike (90.).

