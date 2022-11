Ganz bitter: TSG Königslutter verspielt 21-Punkte-Vorsprung

„Das tat weh!“ Spielertrainer Christian Schöndube trauerte der vergebenen Chance auf einen „Bonussieg“ hinterher. Aufsteiger TSG Königslutter war ganz dicht dran gewesen an seinem ersten Saisonsieg in der Basketball-Landesliga. Satte 21 Punkte Vorsprung hatte er sich am Sonntag im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig, den Dritten der Vorsaison, erarbeitet – und musste sich doch noch mit 76:80 (23:12, 20:17, 20:27, 13:24) geschlagen geben.

Zweieinhalb Viertel lang ging der Plan der Gastgeber komplett auf. „Wir wollten Eintrachts Center bestmöglich aus dem Spiel nehmen“, erklärte Schöndube. Das gelang, Patrick Fischer und Markus Jondral kamen zusammen auf nur zehn Zähler. Generell sei bei den Braunschweigern nur wenig gefallen – teils wegen der guten Verteidigungsarbeit der TSG, „sie haben aber auch einige offene Würfe verballert“, sagte Schöndube.

Für seine Mannschaft lief es dagegen auch im Angriff rund. In der 26. Minute lag sie mit 60:39 in Front. „Da dachte ich: Wenn wir es schaffen, den Vorsprung bis zum Ende des dritten Viertels zu halten, sind wir durch“, erklärte Königslutters Spielertrainer. „Aber dann hat sich das Spiel von einem Moment auf den nächsten komplett gedreht. Bei uns fiel nichts mehr, bei Braunschweig alles.“ Nachdem sie bis dahin gerade mal zwei Dreier verwandelt hatten, verkürzten die Gäste mit allein fünf Treffern aus der Distanz bis zum Viertelende noch auf 56:63. „Wir waren in der Defense schläfrig und nicht mehr dicht genug dran an den Schützen“, sagte Schöndube. So nutzte die Eintracht das Momentum zu einem viertelübergreifenden 31:9-Lauf.

Auch im Schlussabschnitt fing sich die TSG nicht mehr richtig. Chancen, die vierte Niederlage im vierten Spiel noch abzuwenden, seien zwar da gewesen, so der Trainer. „Wir haben aber allein von der Freiwurflinie in den letzten zehn Minuten sieben Punkte liegenlassen und nur 5 von 12 Versuchen getroffen.“

TSG:Collignon 17 Punkte/ 3 Dreier, Föllmer 3/1, Frassek 8, Jenrich 4, Kleemann, Koch, Lopez 3, Meyer 9/2, Sager 5, Schöndube 10/2, Stump 17.

