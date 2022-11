Schunter punktet nach der „besten Halbzeit der Saison“

Sieben Partien hatte der SSV Vorsfelde II bis Sonntag in der Fußball-Bezirksliga 1 auf eigenem Platz bestritten, in allen war er als Sieger vom Feld gegangen. Als erstem Team in dieser Saison gelang es dem FC Schunter, etwas Zählbares aus der Eberstadt mitzunehmen, er trotzte dem SSV II ein 1:1 (1:1) ab.

„Die Leistung in der ersten Halbzeit war unsere bislang beste dieser Saison“, lobte FC-Coach Julien Wossmann, der sein Spielprinzip etwas angepasst und Felix Sandmann, sonst Innenverteidiger, ins Sturmzentrum gestellt hatte. „Er hat die Bälle super festgemacht und Vorsfeldes Abwehr Probleme bereitet“, sagte Wossmann. Einziges Manko im ersten Durchgang sei gewesen, „dass wir nur ein Tor erzielt haben. Wir hatten noch eine klare Chance allein vorm Torwart und etliche Halbchancen, bei denen uns der letzte Schritt gefehlt hat oder der Schuss noch geblockt wurde.“

In Durchgang 2 ist es ein anderes Spiel

Probleme bereitete der SSV-Reserve auch das resolute Abwehrverhalten Schunters. „Wir haben bis auf eine Situation nichts zugelassen“, so der FC-Trainer. Nachdem Amed Koulibaly die Gäste in Führung gebracht hatte (23. Minute), führte ein abgefälschter Schuss Vorsfeldes zu einer Ecke, in deren Folge Marlon Gangloff per Kopf zum 1:1 traf.

Zur Pause nahmen die Hausherren personelle und taktische Veränderungen vor – plötzlich war es ein anderes Spiel. „Sie haben uns ganz schön eingeschnürt, viel Klares kam dennoch nicht herum“, schilderte Wossmann. „Wir hatten über Konter sogar die besseren Chancen.“ Einmal traf Marvin Winter per Fernschuss die Latte, in zwei Situationen legte er den Ball zu uneigennützig quer. Erst kurz vor Schluss musste FC-Torwart Josh Lüddecke eine Doppelchance mit „überragenden Reaktionen“ abwehren. „Es wäre mehr drin gewesen, es hätte aber auch das bittere 1:2 geben können. Also nehmen wir den Punkt mit“, sagte Wossmann.

Tore: 0:1 Koulibaly (23.), 1:1 Gangloff (40.).

