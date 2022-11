Lauingen Bornum II ist im Topspiel „einfach cleverer“

In der 1. Fußball-Kreisklasse gewann Spitzenreiter SV Lauingen Bornum II das mit Spannung erwartete Topspiel bei der Bezirksliga-Reserve von Türk Gücü Helmstedt mit 2:1 (1:1) und hat nun drei Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten Verfolger.

FC Türk Gücü Helmstedt II – SV Lauingen Bornum II 1:2 (1:1). Tore: 0:1 Metzner (15.), 1:1 Azisov (45.), 1:2 Röhrig (54.).

„Diese Niederlage habe ich so nicht erwartet“, sagte Türk-Gücü-Trainer Kemal Durmaz, „denn eigentlich war es ein Spiel auf ein Tor“ – das der Gäste. Jedoch war es die SV, die durch das Tor von Vico Metzner (15.) früh in Führung ging. Die Lauinger beschränkten sich auf ihr Konterspiel, während die Gastgeber versuchten, Ball und Gegner laufen zu lassen. Mit dem Pausenpfiff (45.) markierte Shenol Azisov den Ausgleich. „Ich denke, Türk Gücü hatte in Summe mehr Spielanteile, aber wir haben es pfiffig gemacht und unsere Konter gut ausgespielt“, bilanzierte SV-Coach Ted Zimmerbeutel. Einen dieser Konter vollendete Sandis Röhrig zum umjubelten 2:1-Siegtreffer.

Zimmerbeutel: „Am Ende waren wir einfach cleverer, daher ist unser Sieg auch nicht unverdient.“ Sein Gegenüber Durmaz konnte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Wir haben sehr gut gekämpft und alles gegeben, doch leider hat es nicht gereicht.“

SpVg Süpplingen – SG Offleben/Büddenstedt 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Eigentor Ei­sold (22.).

TSV Süpplingenburg – FC Schunter II 1:8 (1:4). Tore: 0:1 Krähe (6.), 1:1 Sauer (30.), 1:2 Stegen (32.), 1:3, 1:4 Cieslik (38., 41.), 1:5, 1:6, 1:7 Stegen (52., 62., 83.), 1:8 Gökesme (89.).

SG Lapautal – MTV Sunstedt 0:10 (0:3). Tore: 0:1, 0:2 Denstorf (11., 30.), 0:3 Lange (43.), 0:4 Denstorf (51.), 0:5 Lunkewitz (53.), 0:6, 0:7 Schulz (62., 68.), 0:8 Lunkewitz (74.), 0:9 Lange (83.), 0:10 Carrington (90.+2).

STV Holzland – FC Heeseberg II 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Pries (27.), 2:0 Vogel (45.), 3:0 Gebregziabihier (59.), 4:0 Witt (63.), 5:0 Vogel (71.).

TVB Schöningen – FC Nordkreis II 1:3 (1:0). Tore: 1:0 Sejdijaj (29.), 1:1 Krol (80.), 1:2 Kunz (84.), 1:3 Salge (86.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de