Freie Turnier bitten FSV Schöningen zum Rückrundenauftakt

In ihrem ersten Oberliga-Spiel musste sich die FSV Schöningen (in Rot Daniel Reiche) den Freien Turnern Braunschweig mit 0:1 geschlagen geben.

Die Hinrunde haben die Fußballer der FSV Schöningen in ihrer ersten Oberliga-Saison abgeschlossen. Am morgigen Sonntag (14 Uhr) startet der Aufsteiger mit der Auswärtspartie im Prinzenpark bei den Freien Turnern Braunschweig in die Rückrunde.

FSV Schöningen hat Hinrundenziel erreicht und will jetzt nachlegen

20 Punkte waren das Hinrundenziel der Schöninger, durch den 2:0-Erfolg über den HSC Hannover übertrafen sie dieses sogar um einen Zähler. Nun heißt das neu ausgerufene Ziel 40 Zähler – diese sollen so schnell es geht eingefahren werden, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern.

Und damit wollen die Jungs von FSV-Coach Bastian Breves auch schon beim Tabellenzwölften am Sonntag beginnen. „Bei den gegenwärtigen Witterungsverhältnissen werden wir wohl auf dem Kunstrasenplatz spielen. Das dürfte aber kaum ein Nachteil für uns sein, denn wir kommen darauf ganz gut zurecht, Wenn ich an das Testspiel in Oschersleben und an das Punktspiel beim VfL Oldenburg denke, bin ich optimistisch, denn da haben wir uns sehr gut aus der Affäre gezogen“, sagt Breves, der nach überstandener Krankheit wieder an der Seitenlinie stehen wird.

Zweimal standen sich beide Teams in dieser Saison bereits gegenüber. Da war zum einen das Pokalspiel, das die FSV klar mit 4:0 für sich entscheiden konnte. Und zum anderen der Oberliga-Auftakt eine Woche später, bei dem sich die Roten allerdings mit 0:1 geschlagen geben mussten, „obwohl wir über 90 Minuten klar die bessere Mannschaft waren“, betont der Coach. Nun heißt es, die drei Punkte, die in Hannover geholt wurden, zu veredeln und mit einem „Dreier“ in die Rückrunde zu starten.

Personalsituation hat sich entspannt

„Personell sieht es auch ganz gut aus. Einige haben ihre Verletzungen auskuriert und stoßen wieder zum Kader. Ich bin schon von daher optimistisch gestimmt, dass wir unsere Bilanz gegen Freie Turner positiv gestalten werden“, so Breves. Bei den Gastgebern lautete das Endergebnis in den letzten vier Begegnungen jeweils 3:0. Zweimal für sie (gegen Pattensen und Heeslingen) und zweimal gegen sie (in Spelle und zu Hause gegen SV Ahlerstedt/Ottendorf). Ihre Ergebnisse gegen Spitzenmannschaften ließen allerdings aufhorchen: So gewannen sie bei Herbstmeister Lupo Wolfsburg mit 1:0 und bezwangen vor eigenem Publikum Heeslingen sogar mit 3:0.

