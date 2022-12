Personell geschwächter VfL erhält den nächsten Nackenschlag

Nichts zu holen gab es für Handball-Landesligist VfL Lehre im Auswärtsspiel gegen den TuS Bergen. Der Tabellenvorletzte der Staffel Ost unterlag in der Lüneburger Heide mit 20:32 (9:13).

Dass die in fremden Hallen in dieser Saison erst einmal erfolgreichen Lehrschen in Bergen leer ausgehen werden, zeichnete sich früh im Spiel ab. Afonso Alcape Meyer brachte den VfL zwar in Führung (1:0, 1. Minute), doch danach brachen in der Defensive alle Dämme. Zwölf Minuten später führten die Hausherren bereits mit 8:2 – eine Hypothek, die die Mannschaft von Trainer Hannes Ermisch die restliche Spielzeit mit sich schleppte. „Wir sind mit dem festen Willen nach Bergen gereist, von dort Zählbares mitzunehmen“, sagte der VfL-Trainer. „Leider mussten wir schnell erkennen, dass Bergen die bessere Mannschaft war.“

Wirklich eng wurde es nur noch nach einem Doppelschlag durch Nico Gottsknecht und Jan Lewerdomski, die für den VfL von 7:13 zum 9:13-Halbzeitstand verkürzten. Doch das war’s. Näher heran kamen die Lehrschen nicht mehr.

Ein Problem für die Lehrschen: Sie waren ohne gelernte Außenspieler angereist. „Die haben im Vorfeld aus verschiedenen Gründen absagen müssen“, berichtete Ermisch, der sich gezwungen sah „ungelernte“ Spieler auf den Außenbahnen einzusetzen. „Das hat natürlich auf anderen Positionen wieder für Baustellen gesorgt, die wir einfach nicht mehr schließen konnten.“

Die Niederlage des VfL nahm in Halbzeit 2 früh Konturen an. Der Rückstand der Mannschaft wuchs Tor um Tor an. Mitte des zweiten Durchgangs lag das Ermisch-Team mit neun, zumeist mit elf Treffern hinten. Kosmetische Korrekturen wären zwar möglich gewesen, doch dafür stellten sich die Gäste nicht clever genug an. „Wir haben es verpasst, aus Strafzeiten gegen Bergen Kapital zu schlagen. Wir hatten zwar Torchancen, haben sie aber nicht genutzt.“

Fakt ist: Der VfL bleibt ein Abstiegskandidat. Mit nur vier Punkten nach zehn Spielen ist die Perspektive düster. Etwas Licht für die sportliche Perspektive im neuen Jahr kann nur ein Sieg liefern. Die letzte Chance darauf hat die Ermisch-Sieben am kommenden Samstag in eigener Halle gegen den Staffel-Fünften Eintracht Braunschweig. Ermisch: „In diesem Spiel werden wir noch einmal alle Kräfte bündeln.“

VfL: Lempart, Gomula – Wenzel, Rockar, Lewerdomski 3, Urban, Gottsknecht 3, Margraf 2, Schmidt 5, Alcape Meyer 7.

