HSV-Reserve kassiert vierte Niederlage in Serie

Vierte Niederlage in Folge für den HSV Warberg/Lelm II: Der Aufsteiger in die Handball-Landesliga Süd musste sich am Sonntagabend in Katlenburg Gastgeber HSG Rhumetal mit 26:34 (13:16) geschlagen geben.

Nach ausgeglichener Anfangsphase – die HSV-Reserve hielt die Partie bis zur 10. Minute (4:4) offen – ging es allmählich bergab für die Gäste, die allerdings ersatzgeschwächt angetreten waren. „Seit dem Elm-Spiel haben wir eine Erkältungswelle in der Mannschaft“, sagte Trainer Heiko Böhm. „Einige Jungs werden ihre Erkältung einfach nicht los.“ Die vernünftige Entscheidung des Trainers: Er ließ die angeschlagenen Jannis Boese, Luis Pissarczyk und Luis Wawryk zwecks Schonung aussetzen, auch der am Daumen verletzte Linkshänder Felix Rosenblatt blieb vorsorglich für 60 Minuten auf der Bank.

Ab der 10. Minute führten nur noch die Hausherren. Nur sechs Minuten später war Rhumetal bereits auf 10:5 davongezogen – ein erster Nackenschlag für das Team von Trainer Heiko Böhm.

Rhumetal macht schnell alles klar

Eine Vorentscheidung fiel unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Wieder dauerte es nur sechs Minuten, in denen Rhumetal sein noch dünnes Drei-Tore-Polster zur Pause mit vier Treffern in Serie auf 20:13 ausbaute. Ein Mini-Zwischenhoch des HSV gab’s noch, als Morton Müller und Thimo Rustenbach die Warberger per Doppelschlag von 17:23 auf 19:23 heranbrachten (43.). Doch es blieb ein Strohfeuer, das die Gastgeber nicht mehr zu einem Flächenbrand werden ließen. Rhumetal behielt die Kontrolle, baute seinen Vorsprung wieder aus und behauptete in der Schlussviertelstunde stets eine klare Führung. Böhm: „Unser Gegner hat das Tempo immer hochgehalten. Wir dagegen waren zu ungeduldig. Statt Rhumetal einzuschläfern, sind wir deren Tempo zu oft mitgegangen.“

HSV II: Kroll – Motzko 1, Rustenbach 7, K. Rosigkeit 2, Rosenblatt, L. Rosigkeit 1, N. Rosigkeit 6, Karwacki, Müller 4, Feiler 3, Matschulla 2.

