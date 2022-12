Barmke feiert gelungenen Abschluss

Ein Punkt war das Ziel der Regionalliga-Fußballerinnen des TSV Barmke im letzten Punktspiel des Jahres. Am Ende hatte der Aufsteiger sogar dreifachen Grund zur Freude, denn gegen die TSG 07 Burg Gretesch feierte er einen verdienten 3:0 (1:0)-Erfolg.

Pribyl sorgt für frühe Führung

Da der Platz in Barmke unbespielbar war, musste die Elf von Trainer Marcel Kirchhoff kurzerhand den Spielort wechseln. Statt auf echtem Rasen wurde das Spiel auf dem Kunstrasenplatz des VfR Eintracht Nord in Wolfsburg ausgetragen. Für den TSV Barmke begann die Partie auf dem ungewohnten Untergrund trotzdem nach Maß. Bei einem Eckball stand Jannika Pribyl nach Verlängerung am langen Pfosten goldrichtig und nickte den Ball über die Linie (3.). In der elften Minute versuchte Lea Wohlfahrt mit einem Freistoß vom Mittelkreis (!) einfach mal ihr Glück und zwang TSG-Schlussfrau Jana Dierkes zu einer Parade.

TSV legt vor der Pause nicht nach

Barmke blieb am Drücker, zeigte sich im Mittelfeld präsent und wach. Durch aggressives Pressing wurden die Angriffsbemühung der Gäste schon im Keim erstickt, und Chancen konnte der TSV auch noch verbuchen. Doch sowohl Martina Müller (23., 43.) als auch Leonie Stenzel (40.) scheiterten mit ihren Versuchen. Von den Gästen ging indes überhaupt keine Gefahr aus. Das 1:0 für den TSV zur Pause war mehr als verdient.

„In der Halbzeitpause habe ich die Mädels gewarnt, weil wir eben nur mit einem Tor geführt haben“, erklärte Kirchhoff. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Gäste plötzlich motivierter, gingen entschlossener in die Zweikämpfe. Die Partie drohte langsam in die andere Richtung zu kommen. Doch Martina Müller baute im richtigen Moment die Barmker Führung aus. Nach einem Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte ließ sie zwei Gegenspielerinnen stehen und versenkte den Ball im langen Eck – das 2:0 (57.). Wenig später war der Deckel drauf. Johanna Bartel marschierte auf der rechten Außenbahn los, ließ Gegenspielerin um Gegenspielerin stehen und hatte die Übersicht für die einlaufende Leonie Stenzel, die zum 3:0 einschob (63.).

Coach Kirchhoff ist hochzufrieden

Wenig überraschend war Barmkes Coach Kirchhoff nach dem „Heimsieg“ auf fremder Anlage hochzufrieden. „Von der ersten bis zur letzten Minute war es eine super Mannschaftsleistung. Das haben wir heute extrem gut gemacht.“

Barmke: Burmeister – Gummert (76. Jaschke), Wohlfahrt, A. Müller, Reckewell – Runge (81. Runge), Spelly – Pribyl (69. Miszczak), Stenzel (86. Kositzki), Bartel – M. Müller (86. Georg).

Tore: 1:0 Pribyl (3.), 2:0 M. Müller (57.), Stenzel (63.).

