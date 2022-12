Schöningen. Die Schöninger empfangen am Samstag das Spitzenteam Heeslinger SC – wenn das Wetter mitspielt.

Fußball-Oberliga FSV Schöningen will offene Rechnung begleichen

Ein letztes Mal treten die Oberliga-Fußballer der FSV Schöningen an, bevor es in die wohlverdiente Winterpause geht. Am Samstag empfängt der Aufsteiger im heimischen Elmstadion um 14 Uhr den Aufstiegsaspiranten Heeslinger SC.

FSV Schöningen will unbedingt den dritten Heimsieg

Obwohl die Gastgeber als Außenseiter ins Spiel gehen, wollen sie unbedingt den dritten Heimsieg einfahren und so ihre bisherige ausgeglichene Gesamt-Bilanz (sechs Siege, sechs Unentschieden und sechs Niederlagen) positiv gestalten. In den vergangenen vier Partien mussten die FSV-Akteure das Feld nicht als Verlierer verlassen, doch von einer guten Form kann man auch bei den Heeslingern sprechen, immerhin gewannen sie ihre drei jüngsten Partien, unter anderem mit 1:0 gegen den Spitzenreiter SC Spelle-Venhaus.

„Wir sind im Moment gut drauf und wollen auf jeden Fall spielen“, betont FSV-Coach Bastian Breves, der darauf hofft, dass der Platz am Wochenende bespielbar sein wird. Mit hohem Pressing werde man versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen und so zu Fehlern zwingen. Wenn es dann gelingt, die Torchancen auch zu nutzen, ist laut Breves alles möglich. Mit einem Punkt würde er sich auch schon zufriedengeben, ein Sieg wäre schon fast sensationell. „Im Hinspiel hatten wir keine Chance und haben glatt mit 0:3 verloren. Also haben wir da noch eine Rechnung offen“, macht der Coach deutlich.

Testspiel gegen U19 des VfL Wolfsburg endet torlos

Um diese Rechnung auch zu begleichen, hatte Breves auf Initiative von Daniel Reiche kurzfristig für Mittwochabend ein Testspiel gegen die Bundesliga-Junioren des VfL Wolfsburg vereinbart. Im Wolfsburger Porschestadion trennten sich beide Teams leistungsgerecht mit 0:0. Im ersten Durchgang hatten die Schöninger, die mit ihrer erfolgreichen Mannschaft der letzten Spiele antraten, noch ein klares Chancenplus. „Wir hatten einige gute Szenen mit zwei, drei Hundertprozentigen, die wir allerdings vergeben haben. Aber auch die Wolfsburger hatten eine, die ebenfalls nicht genutzt wurde“, kommentierte Breves die ersten 45 Minuten.

Nach der Pause wechselte Breves durch. Nur Reiche, Marius Martinowski und Lennert Hoffie blieben weiterhin im Einsatz. Die Wolfsburger Junioren kamen nun besser ins Spiel und waren mit ihrem schnellen Umschaltspiel immer wieder gefährlich. „Es war ein sehr faires Spiel über die gesamten 90 Minuten. Das Ergebnis geht wohl in Ordnung“, stellte Breves zufrieden fest.

Möglicherweise war es aber auch schon der letzte Auftritt seiner Jungs in diesem Jahr, denn die Witterungsverhältnisse lassen einen Spielausfall befürchten. FSV-Vorsitzender Karsten Kräcker sieht dem Ganzen jedenfalls pessimistisch entgegen: „Bei dem anhaltenden Regen sehe ich das Spiel stark gefährdet.“

