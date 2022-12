TSG Königslutter will die Siegesserie weiter ausbauen

Königslutter. Die TSG Königslutter tritt beim USV Braunschweig an und will ihre Serie bis Weihnachten auf fünf Siege am Stück ausbauen.

Sie haben Fahrt aufgenommen – und sich mit drei Siegen am Stück ins Mittelfeld vorgeschoben. Und natürlich wollen die Landesliga-Basketballer der TSG Königslutter gerne weiter auf dieser Erfolgswelle reiten, wenn sie am Samstag (19.30 Uhr) beim USV Braunschweig antreten. Ausgetragen wird die Partie in der Schulsporthalle in Stöckheim.

Eine Woche später plant die TSG Königslutter einen Pflichtsieg ein

„Auch beim USV ist etwas für uns drin“, legt sich TSGK-Spielertrainer Christian Schöndube fest, der seiner Mannschaft zuletzt beim 62:50-Sieg in Bovenden krankheitsbedingt fehlte – ebenso wie Florian Koch. „Ich hoffe, dass ich bis zum Spiel wieder fit bin“, sagt Schöndube, der die Erfolgsserie bis zur Weihnachtspause gerne auf fünf Siege ausbauen würde. Eine Woche später sei dann ein Sieg gegen das punktlose Schlusslicht BG 74 Göttingen II Pflicht. „Fünf Erfolge wären schon optimal für uns“, erklärt Schöndube.

jne

