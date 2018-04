Jetzt bloß nicht stolpern

Der Druck wird immer größer für das führende Peiner Duo in der Handball-Landesliga. Weder der MTV Groß Lafferde noch die SG Zweidorf/Bortfeld dürfen sich einen Ausrutscher erlauben, wenn sie am Ende die Meisterschale in der Hand halten wollen. Nutznießer könnte der in Lauerstellung liegende MTV...