Arminia feiert 6. Sieg in Folge

Es ist geglückt: Arminia hat seine Siegesserie in der Fußball-Bezirksliga ausgebaut. Den sechsten Sieg in Folge holte sich die Mannschaft von Trainer Dennis Hoferichter am gestrigen Sonntagnachmittag vor heimischem Publikum. Gegner MTV Salzdahlum wurde mit einer 0:2-Niederlage nach Hause geschickt....