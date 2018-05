Lengede plant Event und Heimsieg

Lengede Auf der Vereinsanlage am Schachtweg bittet der SV Lengede am Sonntag, 6. Mai, zum Familien-Fußballtag. Der beginnt bereits um 10 Uhr mit den E-Jugendfußballern, die bei einem Turnier ihr Leistungsvermögen zeigen. Anschließend spielt um 13 Uhr das zweite Herrenteam des SVL in der Kreisliga gegen...