Groß Lafferder Volkslauf startet am Samstag

Groß Lafferde Mehr als 230 Teilnehmer und knapp 1000 Besucher sorgten 2017 beim Jubiläums-Volkslauf am Lafferder Busch für eine hervorragende Stimmung rund um den Groß Lafferder Sportplatz. Am heutigen Samstag geht der beliebte Volkslauf in die nächste Runde. Mit dabei werden auch wieder mehr als 100 Helfer...