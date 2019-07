Der Wunsch nach einem einstelligen Platz

Die Broistedter (hier in Blau) wollen ihren Gegnern keine Ruhe am Ball lassen, so wie hier den Dungelbeckern.

Nach einer durchschnittlichen und durchwachsenen letzten Saison will der FC Pfeil Broistedt, in der Fußball-Kreisliga, in der anstehenden Saison wieder nach oben klettern. Aufgrund von zu vielen individuellen Fehlern und einer inkonstanten Form der Mannschaft beendeten die Pfeile die vergangene Saison auf dem zehnten Tabellenplatz. In unserem Zeitungsinterview stellte sich Trainer Fred Matejasik den von uns vorgegebenen unvollständigen Sätzen und gab einige Details über sich und seine Mannschaft preis.

Die Gegner sollten Respekt vor uns haben, weil egal wie stark oder schwach ein Gegner ist, wir werden ihn niemals unterschätzen. Zeitgleich werden wir auf keinen Fall den Fehler machen und uns selbst und unsere Stärken überschätzen. Wir wissen, dass wir einen guten Kader haben, mit dem wir in quasi jedem Spiel eine Chance haben zu gewinnen.

Wir haben noch viel Arbeit vor uns, denn wir müssen noch einige Abläufe einstudieren. Generell haben wir nicht mehr viel vor uns, um in unsere Bestform zu gelangen. Wir hatten eine sehr erfolgreiche Vorbereitung und haben sehr hart trainiert, unsere Testspiele konnten wir, mit Ausnahme eines Spiels, allesamt sehr souverän gewinnen.

Unser Kader ist mit Abstand der ausgeglichenste, den ich in meiner Trainerkarriere erlebt habe. Wir haben sowohl junge, als auch alte Spieler in unserem Kader und jeder davon ist ein echter Typ. Man kann grundsätzlich sagen, dass alle Charaktere in unserer Mannschaft stimmen und wir so einen großen Vorteil bei unseren Spielen haben.

Wir wollen den Zuschauern zeigen, dass wir uns als Mannschaft im Vergleich zur Vorsaison verbessert haben, sowohl tabellarisch, als auch spielerisch. Alle haben hart gearbeitet, um in dieser Saison wieder einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen. Wir wollen den Zuschauern einfach guten Fußball für ihr Geld bieten.

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann sollen alle meine Spieler verletzungsfrei durch die Saison kommen. Mit weniger Verletzungen im Kader kommt der Erfolg quasi von alleine. Es lassen sich dann Abläufe besser verinnerlichen und umsetzen. Zudem würde ich mir gerne wünschen, dass wir wieder einen einstelligen Tabellenplatz erreichen. Letzte Saison wollten wir schon auf diesen Tabellenplatz, sind allerdings am letzten Spieltag leider nur Zehnter geworden. Damit war die letzte Saison leider nicht zufriedenstellend, diese soll ab jetzt anders laufen.

Pfeil Broistedt (kompakt)

Transfers

Zugänge: Pascal Casavecchia (Fortuna Lebenstedt), Justin Radmer (TSV Salzgitter), Semih Yesilöz (AKV Salzgitter), Thomas Wendel, Marco Simon (beide 2. Herren)

Abgänge: Ben Langemann (Viktoria Woltwiesche), Niklas Pommerenke, Simon Kässmann (beide Fortuna Lebenstedt).

Kader

Tor: Marcel Kremer, Justin Radmer

Abwehr: Alec Bastian, Fabian Casavecchia, Dennis Büttner, Cedric Rentel, Louis Rentel, Christoph Spata

Mittelfeld: Ruslan Eggert, Pascal Casavecchia, Pascal Meyer, Finn Rentel, Evgeni Gurev, Thomas Wendel, Semih Yesilöz

Angriff: Kevin Scheiermann, Rene Heitmann, Domenic Casavecchia, Dominik Sturhan, Marco Simon.