Fünf Treffer durch Rode und Paul

Fünf Treffer, zwei Torschützen: Im Stile eines klassischen Full House beim Poker bezwangen die Lafferder Stürmer Tim Paul und Julian Rode bereits am Samstag den SV Viktoria Woltwiesche. So nahm dessen drei Spiele anhaltende Siegesserie in der Fußball-Bezirksliga ein jähes Ende. Viktoria...