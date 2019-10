Nach 2012 tanzt der TSV mal wieder in der 2. Bundesliga

Mitten in den Vorbereitungen für die neue Saison flatterte beim TSV Wendezelle eine sensationelle Nachricht ins Haus: „Wir gratulieren „Dream Dancer“… zum nachträglichen Aufstieg.“ Nun darf die Jazz- und Moderndance-Gruppe um Trainerin Anna Balzuweit also doch in der 2. Bundesliga ran. Nach einer...