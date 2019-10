Lafferde siegt in letzter Minute

Unter enormem Druck standen die Landesligahandballer des MTV Groß Lafferde. Nach zuletzt drei Niederlagen am Stück musste gegen den Mitaufsteiger aus dem Harz unbedingt ein Sieg her. Und das ist ihnen in einem Spiel spannend wie ein Krimi in den letzten Spielminuten gelungen. MTV Groß Lafferde II...