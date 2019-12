Schwierige Aufgabe nach zwei deutlichen 39-Tore-Siegen

Zum Ende des Jahres 2019 wird es in der Bortfelder Sporthalle noch einmal so richtig interessant. Die Damen und die Herren der SG Zweidorf/Bortfeld bestreiten am Samstag ihre abschließenden Landesliga-Spiele des Jahres auf heimischem Parkett. Und beide Handball-Mannschaften der Drachen haben dafür...