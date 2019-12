19 ist die Zahl des Tages – Südkreis-SG verliert 2:6

In 30 Jahren Badminton hat Henning Zanssen so etwas noch nicht erlebt. Denn das Regionalliga-Derby gegen den ewigen Rivalen BV Gifhorn verlor die SG Vechelde/Lengede zwar mit 2:6. Doch in einem Aspekt siegten die Hausherren – beim Ballverhältnis. Viele knappe Sätze sorgten dafür, dass Vechelde dies...