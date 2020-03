Tennissaison rückt fünf Wochen nach hinten

Die Linien abtragen, den Boden auflockern, um eine homogene Fläche zu bekommen, einschlämmen und walzen, die Linien wieder neu machen. Tennisspieler wissen, worum es geht. Die Platzaufbereitung ist das erste, was in den örtlichen Vereinen passieren muss, damit am ersten Wochenende im Mai der kleine...