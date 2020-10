Sonnenberg. Es ist die 32. Minute in einem noch torlosen Spitzenduell in Staffel B der Fußball-Kreisliga. Sonnenberg nimmt den Ball und passt durch die Gasse an Frederik Falb. Der läuft durch und ist frei vor dem Tor. Im letzten Moment legt er auf Jonas Henn ab und der verwandelt zum 1:0 – Schwicheldt kann nicht mehr ausgleichen und verliert.

TSV Sonnenberg – TSV/RW Schwicheldt 1:0 (1:0). Tor: Jonas Henn (32.) Die Bilanz von Sonnenbergs Trainer Dennis Hoferichter: „Unser Match-Plan ist aufgegangen.“ Diesen Plan hatte Hoferichter sehr präzise ausgearbeitet: „Wir wussten genau, wie Schwicheldt spielt und haben uns dementsprechend darauf vorbereitet.“ Schwicheldt sei vor allem offensiv sehr stark, Sonnenberg setzt dem eine Vierer-Kette entgegen, die den Rot-Weißen keinen Raum ließ. „Das war eine extrem starke und konzentrierte Leistung, die unsere Defensive heute gezeigt hat“, so Hoferichter. Schwicheldt probierte immer wieder, die Verteidigung mit langen Bällen zu durchbrechen. In der ersten Halbzeit war das auch kein Problem für Sonnenberg. Erst als in der zweiten Hälfte der Rückenwind für Schwicheldt dazu kam, wurde es brenzliger. „Auch darauf waren wir vorbereitet“, erklärt Hoferichter, „vor allem Jonas Wolter hat da oft die gefährlichen Bälle rausgeholt.“ In der Offensive war es etwas ruhiger für Sonnenberg. „Wir hatten einige Ballgewinne im Zentrum und haben, wie geplant, vor allem Kontermöglichkeiten ausgenutzt. Bei der Verteidigung von Schwicheldt hätten wir vielleicht sogar noch mehr machen können“, so Hoferichter. Nur beim 1:0-Treffer spielte Sonnenberg eine eindeutige Torchance heraus. „Als Fredi vor dem Tor war dachten alle, er macht es alleine, aber dann hat er den Ball noch knapp zu Jonas Henn rübergeschoben. Das war schon ein schönes Tor“, lobt der Trainer. Vor allem aber ist es ein entscheidendes Tor: Nicht nur für das Spiel, sondern möglicherweise für die gesamte Hinrunde. „Es war schon das Top-Spiel, das man erwartet hat“, findet Hoferichter. Aber ergänzt , um den Tag nicht vor dem Abend zu loben: „Wir sind zwar nur in einer Neuner-Staffel, aber in einer mit vielen starken Gegnern. Wir müssen bei jedem Spiel zu hundert Prozent da sein und das ist auch unser Ziel für die Liga.“ Herbstmeister wolle der TSV Sonnenberg trotzdem gerne werden, auch wenn sie auf dem Papier jedoch vorerst Tabellenzweiter bleiben. Allerdings mit einem Spiel weniger als Schwicheldt. Die bleiben weiterhin Tabellenerster, waren sie doch bisher ungeschlagen und glänzten mit hohen Siegen. Gegen Pfeil Broistedt gelang ein 7:1. Auch Gastgeber Sonnenberg hat einen guten Saisonstart hingelegt: An den ersten beiden Spieltagen besiegte Hoferichters Team TSV Eixe (1:6) und SSV Stederdorf (3:1). Mit dem Sieg gegen Schwicheldt ist Sonnenberg jetzt die einzige ungeschlagene Mannschaft in der Staffel.