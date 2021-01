Triathlethen aus Peine fahren 500 Kilometer in acht Tagen

Wie haben Sie die Weihnachtszeit verbracht? Vermutlich wie die meisten Menschen: Besinnlich und zumeist auf der Couch. Dies ist aber nichts für die Tri-Speedys Peine, die als Ausdauersportler immer in Bewegung sind und sich gerne neue Herausforderungen suchen. Zwischen Heiligabend und Silvester haben einige der Triathleten an einer vereinsinternen Variante der Festive-500-Challenge teilgenommen. Seit zehn Jahren fordert die englische Radsport-Firma Rapha zwischen den Feiertagen dazu auf, 500 Kilometer mit dem Rad zu fahren.

Vor Sonnenaufgang geht es los

„Die Challenge gibt es weltweit und ist bei vielen Sportlern extrem beliebt“, berichtet der Vorsitzende der Tri-Speedys, Niklas Arndt. Die Aufgabe klingt zunächst machbar, allerdings bedeutet es auch, dass pro Tag knapp 65 Kilometer geschafft werden müssen. Die Idee, die Challenge als Vereinswettkampf zu fahren, hatte Tri-Speedy Diethard Kaiser; in den sozialen Netzwerken dokumentierten die Peiner ihre Tageserfolge.

„Das hat sich angeboten und kam auch sehr gut an. In dieser Zeit sind die sozialen Netzwerke schließlich auch ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft“, erzählt Arndt. Insgesamt elf Sportler nahmen teil und versuchten Topleistungen abzurufen. Zumeist begannen die Fahrten gegen 5 oder 6 Uhr morgens, wenn noch nicht viel Verkehr auf den Straßen war. „Die Jahreszeit und die Umstände rund um Weihnachten machen es keinesfalls leicht“, so Arndt, der nach dem ersten Tag bei 34,7 Kilometern stand.

Über 101 Kilometer am vierten Tag gefahren

Am vierten Tag riss er über 101 Kilometer ab: Die Tour begann in der Früh in Stederdorf, führte nach Bröckel und anschließend ging es die B214 hinunter bis nach Watenbüttel. „Dort ist auch das Bild vom Sonnenaufgang und meinem Fahrrad entstanden", so der Vorsitzende. Von dort ging es in die Heimat zurück. Auch am vorletzten Tag knackte Arndt die 100-Kilometer-Marke erneut und erreichte, genauso wie zwei Vereinskameraden, bis zum Jahreswechsel die 500-Kilometer-Marke. „Ich hatte es mir deutlich leichter vorgestellt, wir Ausdauerathleten ticken halt so.“ Neben Arndt schafften auch Andre Bosse und Michael Gilsdorf die 500 Kilometer, mit 510,6 geradelten Kilometer ist Bosse der Tri-Speedys-Radwintertrainingsmeister 2020.

Leistungsvergleich per Facebook

Mit dem Wetter hatten die Tri-Speedys Glück, es war größtenteils trocken und auch Schnee oder Eisglätte gab es nicht. „Ob wir noch einmal mitmachen, müssen wir uns noch überlegen. Ich denke aber, dass diejenigen, die nicht dabei waren, 2021 mitmachen.“

Im Internet dokumentierten auch viele andere Sportler ihre Erfahrungen, Fortschritte und Leiden über die acht Tage hinweg. Dafür wurden sowohl Facebook, Youtube als auch Instagram genutzt. „Es hat uns alles großen Spaß gemacht. Zudem ist es der perfekte Corona-Sportvergleich. Man kann sich so richtig gegenseitig anstacheln.“