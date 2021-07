Rennsport Bülten muss sich an den Renn-Simulator gewöhnen

Training im Rennwagen ist für die Fahrer des MSC Groß Bülten aktuell nicht möglich. Daher starten sie beim Digital Cup in Hannover.

Hannover. Am Wochenende startet der MSC Bülten in einem digitalen Rennen. In Simulatoren.