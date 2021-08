Lafferde ärgert den Landesligisten lange

Teutonia Groß Lafferde scheidet aus dem Bezirkspokal aus: Dennoch könne man bei dem Bezirksligisten auf dieser Leistung aufbauen und habe die richtigen Schlüsse gezogen. Der Gegner aus der Landesliga biss sich dabei über 60 Minuten die Zähne an der kompakten Defensive aus.

Teutonia Groß Lafferde – KSV Vahdet Salzgitter 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Demir (61.).

Die Hausherren hatten ein kleines Trainingslager für das Wochenende einberufen. Durch Corona sind einige Testspiele ausgefallen und die Verantwortlichen sahen noch Handlungsbedarf. So wurde am Samstag gemeinsam trainiert und sich auch auf das Bezirkspokalspiel eingeschworen. „Wir haben den Fokus eher auf das gemeinsame Trainieren vor dem Spiel gelegt und haben das Duell an sich eher als weitere Einheit gesehen“, sagt Lafferdes Trainer Oliver Hilger. Dafür nahmen es die Blauen jedoch sehr ernst und ließen sich nichts davon auf dem Rasen anmerken. Von Beginn an entwickelte sich eine ausgeglichene und chancenarme Begegnung. Der Salzgitteraner Landesligist fand nicht die richtigen Kniffe gegen gut eingestellte Lafferder. „Wir wollte natürlich unser eigenes Spiel durchbringen und das haben wir auch sehr gut geschafft. Nur weil wir gegen einen Landesligisten spielen, werden wir uns nicht viel defensiver aufstellen als sonst“, lässt Hilger verlauten. Torlos ging es unter Beifall der Zuschauer in die Kabine. Anschließend ging es genau so weiter: Lafferde machte die Räume dicht und ließ Vahdet nicht oft in die gefährlichen Passagen kommen.

Doch es kam, wie es kommen musste: Eine Einzelaktion, bei der die Lafferder Abwehr nicht gut aussah, brachte nach 61 Minuten die Führung für die Favoriten aus Salzgitter. „Das war bitter und unnötig. Stellen wir uns cleverer an passiert da gar nichts“, analysiert Hilger. Folgerichtig wurden die Gastgeber mehr gezwungen etwas für die Offensive zu tun, prallten jedoch immer wieder an der starkeingestellten Vahdet-Abwehr ab. So wurden kaum Torchancen erspielt und das Spiel abschließend verloren. Unzufrieden sei man mit dem Ausscheiden in der ersten Runde nicht – die Liga rufe und man könne nun den vollen Fokus auf diesen Wettbewerb setzen. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die das heute sehr gut gemacht hat. Leider haben wir uns für den starken Auftritt nicht belohnt“, sagt Lafferdes Coach.

Das Ausscheiden sei jedoch nicht so schmerzhaft, wie noch im letzten Jahr. Dort musste Teutonia einige Verletzte und damit auch den Weggbruch einiger Eckpfeiler hinnehmen. „Das ist uns in diesem Jahr, zum Glück, erspart geblieben. Der Auftritt meiner Jungs, lässt die Hoffnungen auf eine gelungene Bezirksligasaison noch deutlich anwachsen“, so Hilger mit abschließenden Worten.

Lafferde: Stark – Paszkowski, Paul, Staats, Youssef, Tigranyan, Rode, Röcken, Harms, Burgdorf, Mücke.

