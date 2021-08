Lengede belohnt sich und schießt Göttingen 4:0 ab

Göttingen. Mit dem ersten Sieg trotzt der SVL der ersten kleinen Mini-Krise, nach der Pleite in Woche eins.

Der SV Lengede hatte den Start in die Fußball-Landesliga gehörig verpatzt. Nach der 1:2-Auftaktpleite konnten sich die Schacht-Kicker jedoch deutlich steigern und ein erstes Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden. Eine starke zweite Halbzeit reichte dabei für den ersten Sieg der Saison.

SC Göttingen 05 – SV Lengede 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Folchmann (48.); 0:2 Ibe (58.); 0:3 Folchmann (65.); 0:4 Beuster (75.).

Der Druck war sehr groß auf die Lengeder Spieler. Schon vor Anpfiff war jedem klar, dass dieses Duell im Göttinger Hexenkessel kein leichtes werden würde. In den ersten 45 Minuten tasteten sich beide Mannschaften demnach förmlich ab. „Ich hatte das Gefühl, dass wir noch das Bad Harzburg-Spiel in den ersten Minuten im Kopf hatten“, berichtet Coach Dennis Kleinschmidt. Dies konnten seine Jungs nach und nach ablegen und zeigten vor allem in der Defensive, ein überragendes Spiel. Offensiv gab es im ersten Durchgang nur zwei gute Chancen, die Justin Folchmann jeweils versiebte.

Eben jener Folchmann brachte den SVL nur drei Minuten nach Wiederanpfiff jedoch in Front. Einen Foulelfmeter, den Sturmpartner Vincent Ibe herausholte, verwandelte er sicher. Dieser Treffer gab den Gästen deutlich Rückenwind und es wurde nun befreiter nach vorne gespielt. Nur zehn Minuten später verwertete Ibe einen Flanke von Rechtsverteidiger Christian Lemke mustergültig und erhöhte auf 2:0. „Göttingen war wirklich geschockt. Nach diesem Tor hat sich ein einseitiges Spiel entwickelt“, analysiert Kleinschmidt.

Die Hausherren erlaubten sich immer wieder leichte Fehler, welche Lengede das Leben leicht machten. Das 3:0 fiel wiederum nur sieben Minuten nach dem zweiten Treffer – dieses Mal nach einem Eckball. Erneut netzte Justin Folchmann ein und klettert damit auf Platz drei der Torjägerliste. Den Schlusspunkt setzte Andre Beuster, der einen Distanzschuss aus gut 18 Metern im Kasten versenkte. Der Jubel beim SV Lengede war groß, da sich am deutlichen 4:0-Auswärtssieg nichts mehr ändern sollte. „Ab heute soll es nur noch lachende Gesichter geben. Dieses schwere Auswärtsspiel haben wir sehr gut gemeistert und damit sind wir als Mannschaft sehr zufrieden“, sagt Kleinschmidt abschließend. Es sei schließlich immer wichtig für die Moral, die 100 Kilometer lange Strecke nicht ohne etwas Zählbares zurückzufahren.

Lange Feiern dürfen die Grün-Weiß-Roten jedoch nicht: Am Mittwoch steht das Bezirkspokal-Derby gegen Arminia Vechelde an. „Da wollen wir auf jeden Fall in die nächste Runde kommen“, sagt Coach Kai Olzem dazu.

SVL: Makiela – Karger (Wendt), Jatta, Gatermann, Lemke (83. Henke), Hussein, Burkutean, Beuster, Younis, Folchmann, Ibe (79. Künne). lks

