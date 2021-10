Erich-Torfestival trägt Wendezelle zum 5:0-Heimsieg

Der TSV Wendezelle hatte sich auf ein schweres Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga eingestellt – dieses Duell mit Teutonia Groß Lafferde brachte jedoch den nächsten Sieg und die Vorentscheidung im Rennen um den ersten Tabellenplatz.

TSV Wendezelle – Teutonia Groß Lafferde 5:0 (2:0). Tore: 1:0/2:0 Erich (14./18.); 3:0 Niclas Kamp (49.); 4:0/5:0 Erich (74./84.).

Der TSV Wendezelle hat erneut seinen Status in der Peiner Staffel unterstrichen. Im Heimspiel gegen Teutonia Groß Lafferde wurde bereits in den ersten Minuten deutlich, wer den Sieg an diesem Tag mehr wollte. Bereits nach sechs Minuten hätte es schon 2:0 stehen können, den ersten Treffer erzielte Torsten Erich aber wenig später. Nach einer schönen Vorlage von Patrick Woltmann schob Erich den Ball in bester Manier ein. Nur vier Minuten später klingelte es erneut im Lafferder Gehäuse. Erneut war es Torsten Erich, der nach einer Kombination den finalen Schuss abgab. „Wir haben uns diese Führung definitiv verdient und waren anschließend drauf und dran das Spiel vorzeitig zu entscheiden“, berichtet Wendezelles Trainer Thomas Mainka. Weitere Großchancen kreierten sich die Hausherren, ließen diese aber reihenweise liegen. So ging es nur mit einem 2:0-Vorsprung in die Pause.

Die Ansprache scheint gefruchtet zu haben, denn es dauerte nur vier Minuten ehe Niclas Kamp den Sack zumachte. „Das war ein echtes Traumtor von Niclas“, berichtet Mainka über den satten Abschluss. In der Folge verflachte das Niveau des Spielgeschehens immer mehr – Wendezelle wollte nicht, Lafferde konnte nicht. Das Spiel drohte mit 3:0 aus zu plätschern, doch Erich hatte etwas dagegen und schraubte sein persönliches Torekonto des Tages auf vier hoch. Abschließend durften die Wendezelle über einen ungefährdeten Sieg ausgelassen jubeln.

„Wir haben heute die Vorentscheidung um den Einzug in die Aufstiegsrunde geschafft. Da müsste schon Einiges zusammenkommen, dass wir es nicht schaffen.“

Wendezelle: Latzel – Walkemeyer, Marcel Kamp, Schulz, Niclas Kamp, Erich, Timpe, Ahlers, Plote, Schulze (59. Glaesmann), Woltmann.

Lafferde: Stark – Paszkowski, Jannis Paul, Youssef, Rode (80. Adam), Kleindienst (46. Mücke), Röcken, Neumann, Zobjack (46. Röhrbein), Burgdorf, Staats.

