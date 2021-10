18 Siebenmeter und 16 Zeitstrafen prägen das Derby

Wäre den Handballerinnen der SG Zweidorf/Bortfeld am ersten Spieltag der Landesliga gegen Oldau Ovelgönne nicht der Lapsus passiert, der zur Wertung gegen sie führte, dann würden sie mit 6:0 Punkten und einer tollen Tordifferenz die Tabelle anführen. So liegen sie nach einem klaren Erfolg im Derby gegen die HSG Nord Edemissen auf Rang drei.

SG Zweidorf/Bortfeld – HSG Nord Edemissen 34:21 (17:8). Es hätte ein schönes Spiel werden können. Doch dem standen die Unparteiischen im Wege. „Am Ende war es für die SG eine klare Sache. Dennoch war es ein merkwürdiges Spiel, weil die Schiedsrichter sich selber in die Bredouille gebracht haben, als sie relativ schnell Zeitstrafen verhängten und danach nicht mehr aus der Nummer herauskamen. Dabei war es ein ganz normales und faires Spiel“, kritisierte SG-Trainer Ulli Bollmann. Die Referees legten die Latte von Beginn an hoch. So gab es insgesamt 18 Siebenmeter (7 für die SG, 11 für die HSG), von denen 12 verwandelt wurden sowie 16 Zeitstrafen (6 gegen die SG, 10 gegen die HSG). Das führte dazu, dass der Spielfluss litt und die Spielerinnen nicht mehr wussten, was sie machen sollten.

„Das war suboptimal. Sportlich jedoch optimal“, sagt Bollmann, denn nach ausgeglichenem Beginn (3:2/5.) setzen sich die Drachen schnell ab, standen sicher in der Abwehr und machten nach vorne hin Druck. Sukzessive wurde der Vorsprung über 7:2, 14:4 (21.), 17:8 und 23:11 (40.) bis zum Endstand von 34:21 ausgebaut, weil die SG von allen Positionen erfolgreich war. „Am Ende sprang ein relativ klarer Erfolg heraus“, konstatiert Bollmann zufrieden.

Nicht zufrieden ist sein Pendant Julian Winkel: „Es war eine verdiente Niederlage. Und wurde gleich zu Beginn der Zahn gezogen.“

Der Zugriff gegen den eingespielten Rückraum der SG gelang nur teilweise, lediglich das Kreisläuferspiel konnte unterbunden werden. Winkel versuchte alles und ließ sogar offensiv 5:1 verteidigen. „Das brachte aber auch nicht die erhoffte Wirkung. Lediglich unserer Torhüterin zeigten eine ansprechende Leistung“, zollt er Lea Goldmann ein Extralob. Winkel haderte aber auch mit dem Angriff, der nicht druckvoll agierte und mit einfachen Fehlern die Drachen zu leichten Toren über Tempogegenstöße einluden.

„Grundsätzlich ist es schwer mit dieser jungen, unerfahrenen Mannschaft gegen ein eingespieltes Team aus Bortfeld einen frühen Rückstand wettzumachen oder sogar zu gewinnen. Wir wollen aus dieser Niederlage lernen und weiter wachsen, um nächste Woche im ersten Heimspiel einen Sieg einzufahren“, denkt er schon an die nächste Aufgabe.

SG: Rother (1), Winter – Karger, Strutz, Sonnenberg (5), Zutz, Kimball (5), Kamp (8), Steinmetz (6/3), Grobe, Giese (2), Wesemann (1), Zakrzewski (5/3).

HSG: Goldmann, Schneider – Gail, Klokkers (5/1, Prilop, Brandes (4), Nötzel (4/1), Selzam (2/1), Schmidt (2/2), Feldt (3), Zierk, Majomentano (1).

