Die Tagesform könnte entscheidend sein

Vechelde. Der Spielbetrieb in der Regionalliga geht weiter. Für die Vikings geht es am Sonntag nach Lebenstedt.

Am Sonntag geht es für die Vallstedt Vechelde Vikings zum Rückrundenspiel gegen die SG STV/MTV Salzgitter nach Lebenstedt. Die Halle in Salzgitter-Bad, in der die SG-Volleyballer sonst ihre Gegner empfangen, ist aktuell durch Sanierungsarbeiten gesperrt.

Bei den Vikings sind die Regionalliga-Männer die einzige Mannschaft, die noch spielen darf. Für alle anderen Mannschaften und Teams, die in tiefen Klassen spielen und damit in den Zuständigkeitsbereich des Nordwestdeutschen Volleyballverbands fallen, ist der Punktspielbetrieb unterbrochen. „Auf der einen Seite freuen wir uns, wir haben ja Spaß an unserem Sport und spielen gerne. Auf der anderen Seite ist der Spielbetrieb für die anderen nicht ohne Grund unterbrochen“, berichtet Hendrik Schultze von den gemischten Gefühlen, die im Augenblick alle Begegnungen begleiten. Für das Training unter der Woche gilt beim VVV, dass niemand ohne einen negativen Test die Hallen betreten darf. In jedem Team gibt es Verantwortliche, die Testbescheinigungen kontrollieren und gegebenenfalls einen Selbsttest vor Ort bezeugen. „Allerdings hat nicht jeder vor dem Training einen passenden Termin in den Testzentren bekommen und auch Selbsttests gibt es aktuell kaum noch irgendwo zu kaufen“, erzählt der Spieler. So war die Beteiligung diese Woche eher übersichtlich, am Montag wurde daher mit den zweiten Herren zusammen trainiert.

Für Sonntag ist Schultze allerdings zuversichtlich, dass sie mit mindestens elf Spielern nach Salzgitter fahren und alle Positionen besetzt sind – sofern niemand positiv getestet wird, denn „passieren kann das immer mal.“ Immerhin sind keine Ausfälle aufgrund von Verletzungen oder Erkältungen zu erwarten.

Im Oktober hatten die Vikings 3:1 (23:25, 25:17, 26:24, 25:17) gewonnen. Eine Wiederholung des Erfolgs ist geplant, am liebsten in drei Sätzen. „Allerdings trennen uns in der Tabelle nur zwei Punkte. Es ist ein ziemlich dichtes Feld, in dem jeder jeden schlagen kann. Eigentlich ist das ein Spiel zum gewinnen – aber das haben wir vor der 0:3-Niederlage gegen Braunschweig auch gesagt“, erinnert er. Salzgitter hat dagegen gegen den USC II 3:0 gewonnen; der erste von drei Siegen in der aktuellen Spielzeit. Genausoviele, wie die Vikings nach sechs Spielen auf ihrem Konto haben.

Mit Christian Suchanek hat die SG einen Diagonalspieler, der einen Sieg der Vikings gefährden könnte. Den müssten sie in den Griff bekommen, um dem Spiel einen eigenen Stempel aufzudrücken. Gelingt das, ist Schultze guter Dinge: „Es kann sein, dass die Tagesform über Sieg oder Niederlage entscheidet. Wenn wir in diesem Jahr verloren haben, lag es immer daran, dass wir uns selbst im Weg standen und Fehler gemacht haben. Wenn wir es schaffen, uns auf uns und unser Spiel zu konzentrieren, wird es Salzgitter sehr schwer fallen Punkte zu machen.“

Ähnliches sieht es auch die SG. Nach der Hinrunden-Niederlage sagte Kapitän Kevin Wieloch der Salzgitter Zeitung, dass sich sein Team selbst im Weg stand und sich schwer damit taten, dass sich die Vikings von Satz zu Satz steigerten.

