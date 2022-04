Marcel Ruth (in Grün) und der SSV Plockhorst bekamen beim Schlusslicht der 1. Kreisklasse B in Rosenthal nur kurzzeitig Probleme. Letztlich gewann der SSV das Spiel deutlich mit 4:1.

Kreis Peine. Der Bültener SC baut in Staffel B der Fußball-Kreisklasse den Abstand zum Schlusslicht aus. Wipshausen steht in Staffel A wieder an der Spitze.