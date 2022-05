Abstauber reicht: FC Pfeil Broistedt bleibt in der Oberliga

Ausgelassen bejubelten die Fußballfrauen des FC Pfeil Broistedt nach dem Schlusspfiff in ihrem Mannschaftskreis den Klassenerhalt in der Oberliga.

Es ist geschafft: Mit einem knappen aber verdienten 1:0-Erfolg haben die Fußballfrauen des FC Pfeil Broistedt den Klassenerhalt in der Oberliga klar gemacht. Carolin Benkert erzielte das einzige Tor gegen den FFC Renshausen und sorgte damit beim Abpfiff für einen kollektiven Jubelschrei – und dafür, dass ihrem Trainer Börge Warzecha ein riesiger Stein vom Herzen fiel: „Ich habe tagelang nicht geschlafen und drei Kilo abgenommen. In der letzten Zeit hatte ich den Eindruck, dass einfach alles gegen uns lief – aber heute nicht. Ich bin einfach froh, dass die Saison jetzt zu Ende ist.“

Broistedt startete verhalten in dieses Abstiegsendspiel. In den ersten 15 Minuten wussten die Gäste aus Südniedersachsen mehr mit dem Ball anzufangen, richtig zwingend wurden die FFC-Fußballerinnen aber auch nicht. Bei ihren Pässen in die Tiefe fehlte die Präzision, Pfeile-Keeperin Eileen Hartmann hatte keine Probleme, die Angriffe abzufangen.

Broistedt fehlen zunächst die zündenden Ideen

Derweil fehlten den Broistedterinnen die zündenden Ideen im Spielaufbau. Ihren ersten gelungenen Angriff (23.) belohnten die Pfeile nicht. Lisa Förster schickte Bianca Giering mit einem Doppelpass auf die linke Seite. Die Flanke landete bei der völlig freistehenden Carolin Benkert, deren Kopfball das Tor aber haarscharf verfehlte.

Sieben Minuten später gelang der jungen Stürmerin doch noch der Führungstreffer. Einen langen Ball ließ Renshausens Keeperin fallen, Benkert staubte ab (30.). Ein Abschluss der Gäste nach einer Ecke brachte dem FFC nichts ein.

Schrecksekunde nach 60 Minuten: Renshausen nutzt Chance aber nicht

Die zweite Hälfte lief über weite Strecken im Mittelfeld ab. Die Teams lieferten sich viele Zweikämpfe. „Unsere Einstellung war einfach top – um nichts anderes ging es in diesem Spiel“, lobte Trainer Börge Warzecha seine Mannschaft. Die Broistedterinnen erarbeiteten sich Vorteile, Abschlüsse von Carolin Benkert, Lisa Förster und Kira Reuter waren allerdings zu ungenau. Glück hatten die Pfeile, als die Renshauserinnen ihre beste Möglichkeit nicht gut ausspielten. Nach einem Broistedter Ballverlust an der Mittellinie standen die Gäste zu zweit nur noch gegen Verteidigerin Dominique Schulz und Eileen Hartmann. Der überhastete Abschluss landete aber in den Armen der Broistedter Keeperin (60.).

Pfeil Broistedt geht in die sechste Oberliga-Saison

Fortan wehrten die Pfeile die langen Bälle des FFC ohne große Probleme ab. Bei zwei späten Ecken wurde es allerdings noch mal gefährlich. „Natürlich zittert man dann noch mal“, erklärt Warzecha, für dessen Team der Ausgleich den Abstieg in die Landesliga bedeutet hätte. Broistedt rettete die Führung allerdings über die Zeit und geriet mit dem Schlusspfiff direkt in Ekstase. „Es lag einfach sehr viel Druck auf der Mannschaft und auf mir“, sagte Warzecha, der nach der Sommerpause mit den Pfeilen in die sechste Saison in der Fußball-Oberliga der Frauen gehen wird.

Pfeil Broistedt: Hartmann – Reuter, Gregor, Förster (89. Topatar), Schulz, Giering (70. Bartmann), Benkert (64. Engwicht), Zimmermann (85. Kraft), Kunze, Pulkenat, Warmbold.

Tor: 1:0 Benkert (25.)

