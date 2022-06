MTV Groß Lafferde hofft noch auf Anmeldungen für Volkslauf

Groß Lafferde. Das Event findet in Groß Lafferde am Samstag nach vier Jahren Pause statt. Für die unterschiedlichen Strecken können sich Läufer noch anmelden.

Egal ob jung oder alt, Männlein oder Weiblein – beim Lafferder Volkslauf kann jeder an den Start gehen.

Die Läuferinnen und Läufer sind in der Feldmark rund um den Lafferder Busch noch gar nicht auf der Strecke, trotzdem beginnt bereits der Schlussspurt – und zwar für die Anmeldungen. „Wir haben festgestellt, dass sich die meisten Leute immer erst sehr kurzfristig eintragen“, sagt Kerstin Frühling aus dem Volkslauf-Organisationsteam des MTV Groß Lafferde. An diesem Samstag, 11. Juni, findet dieses Event erstmals seit 2018 wieder statt. Der erste Startschuss fällt um 13.45 Uhr für das 5000-Meter-Walking.

Anmeldungen für den Lafferder Volkslauf sind noch möglich

Etwa 120 Anmeldungen sind bisher beim Veranstalter eingegangen. „In den vergangenen Tagen sind immer mehr dazugekommen. Die Leute schauen zum Beispiel auch auf das Wetter“, erklärt Frühling. Sie hat nachgesehen: „Es soll heiter und wolkig werden, so zwischen 20 und 25 Grad – also perfektes Läuferwetter.“ Anmelden können sich interessierte Läuferinnen und Läufer unter www.mtv-gross-lafferde.de unter dem Punkt „Volkslauf“. Vor Ort ist die Anmeldung am Wettkampftag noch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start möglich. Zusätzlich findet noch um 16 Uhr der „Gleitz-Verlag“-Minilauf für Kinder über eine Strecke von 300 Metern statt.

Der Zieleinlauf erfolgt auf dem südlicher gelegenen Sportplatz. „Wir hoffen natürlich auf einige Zuschauer, die am Zielbogen auf die Läufer warten“, sagt Kerstin Frühling. Außerdem bietet der MTV ein Rahmenprogramm mit Bewirtung, Sponsoren-Ständen, einer Tombola und sogar einer Hüpfburg.

