Woltwiesche beendet die Abstiegsrunde ohne Sieg

Es sollte einfach nicht sein: Auch im 16. Spiel der Fußball-Bezirksliga-Abstiegsrunde schaffte Viktoria Woltwiesche keinen Sieg und beendet die Saison nach dem 2:2 (1:1) gegen den MTV Salzdahlum mit 3 Remis und 13 Niederlagen auf dem letzten Platz.

„Leider haben wir unser letztes Ziel auch in diesem Spiel nicht mehr erreicht“, sagte Woltwiesches Trainer Frank Langemann zu den verpassten drei Punkten gegen einen defensivorientierten Gegner aus Salzdahlum. Die Hausherren versuchten das Spielgeschehen an sich zu reißen und bestimmten über weite Strecken – doch nach einer Ecke fingen sich die Woltwiescher das 0:1. „Das war zu dem Zeitpunkt nicht verdient“, sagte Langemann. Sein Team schlug noch vor der Pause zurück und ging mit einem 1:1 in die Kabine. Aus dieser kamen beide Mannschaften taktisch unverändert raus, Woltwiesche machte weiter mehr fürs Spiel, kassierte aber erneut einen vermeidbaren Gegentreffer. „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison“, analysierte der Coach.

Coach Langemann verlässt Woltwiesche in Richtung Pfeil Broistedt

Wenn sich der Tabellenletzte in dieser Spielzeit durch etwas auszeichnen konnte, war es immer wieder die Mentalität aller Spieler – so auch in diesem letzten Auftritt. Das überfällige 2:2 ließ kurz die Hoffnungen auf einen Heimdreier aufkommen, diese verpufften in den Schlussminuten jedoch schnell. Beide Teams zeigten nur noch Sommerfußball und wirkten ausgelaugt. „Am Ende ist das 2:2 gerecht, wir hätten sicherlich auch Chancen auf den Sieg gehabt“, kommentierte der scheidende Langemann. In der kommenden Saison wird er mit Oliver Bruns in der 1. Kreisklasse den FC Pfeil Broistedt coachen – seine Zeit bei der Viktoria endet dennoch mit einem halbwegs positiven Fazit: „Ich kann mit einem besseren Gefühl den Verein verlassen.“

Tore: 0:1 Hueske (33.), 1:1 Bremer (43.), 1:2 Schumacher (70.), 2:2 Mach (78.).

