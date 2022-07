Marathon Peine siegt im Elfmeterschießen gegen Handorf

Gleich am ersten Tag der Peiner Fußball-Stadtmeisterschaft bekamen die Zuschauer in Woltorf einiges zu sehen: Nach den sechs Toren in der regulären Spielzeit gab es beim 3:3 (2:2) zwischen den Adlern Handorf und Marathon Peine noch keinen Sieger. So entschied der Kreisliga-Aufsteiger aus Peine das erste Achtelfinale mit 7:4 nach Elfmeterschießen für sich und trifft in der nächsten Runde auf den Bezirksligisten Arminia Vöhrum, der kampflos weiterkam.

„Marathon hat den Ball gut laufen lassen und uns dominiert“, sagte der Handorfer Trainer Philipp Wulfes, der die Defizite seiner Mannschaft in dieser frühen Phase der Vorbereitung gesehen hat. „Man hat gemerkt, dass Marathon schon weiter war.“ Es war das vierte Spiel für die Peiner. Nach dem ersten Rückstand durch Marathons Umut Salucu sorgten Linus Heinert und Jannes Kühn aber sogar für die zwischenzeitliche Führung der Adler. Nachdem die Peiner das Spiel wieder gedreht hatten, war es erneut Linus Heinert, der seine Handorfer in das Elfmeterschießen rettete.

Marathon Peine ist vom Punkt treffsicherer als Adler Handorf

Dort zeigte sich der TSV Marathon schließlich wesentlich zielsicherer. „Wir haben die ersten beiden Versuche verschossen“, bedauerte Adler-Trainer Philipp Wulfes. Marathons Keeper Cevin Utecht parierte gegen Jannes Kühn und Nils Querfurth. Und seine Vorderleute verwandelten ihre ersten drei Versuche allesamt. Dass danach auch die Handorfer erstmals vom Punkt trafen, half nicht mehr – auch der vierte Marathon-Schuss landete im Tor und sorgte damit für das Weiterkommen der Peiner.

Tore: 0:1 Salucu (30.), 1:1 Heinert (38.), 2:1 J. Kühn (43.), 2:2 Göksen (44.), 2:3 Kopitzki (59.), 3:3 Heinert (90.+3).

So geht es weiter: Am Montag ist der Bezirksliga-Absteiger VfB Peine an der Reihe. Ab 18 Uhr spielt das Team gegen Blau-Weiß Schmeden­stedt. Ab 20 Uhr stehen sich die SG Rosenthal/Schwicheldt und Bosporus Peine gegenüber.

