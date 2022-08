Gute 60 Minuten, doch Vöhrum verliert mit 1:5

Die Vöhrumer Fußballer mussten sich im Bezirkspokal dem Goslarer SC aus der Bezirksliga 3 deutlich geschlagen geben. Mit 1:5 (1:1) verlor das Team von Coach Nils Könnecker und schied aus dem Wettbewerb aus.

Den Start verpennten die Vöhrumer komplett und kassierten nach vier Minuten die Quittung dafür. „Wir antworten aber absolut richtig und trafen nach einer Flanke von Lukas Nensel selbst. Das hat mir sehr gut gefallen, auch wenn es zu dem Zeitpunkt schon 0:3 hätte stehen müssen“, sagte Könnecker. Seine Jungs zeigten fortan 60 sehr gute Minuten, verfielen nach zwei weiteren Gegentreffern aber immer häufiger in alte Muster. Immer wieder schlichen sich leichte Fehler ins Spiel ein, die Goslar zu bestrafen wusste. So fielen noch zwei weitere Gegentreffer, was den Coach etwas enttäuschte.

Vöhrum kann sich jetzt voll auf die Liga konzentrieren

„Das Spiel fühlt sich nicht wie ein 1:5 an. Jetzt müssen wir das Ergebnis abhaken und uns auf die Liga konzentrieren – das war schließlich nur der Pokal, den wir vermutlich eh nicht gewonnen hätten“, erklärte Könnecker. In der Liga treffen die Vöhrumer am Sonntag (15 Uhr) auswärts auf die SV Lauingen Bornum, die am Mittwochabend beim TSV Wendezelle verlor (siehe Bericht unten).

Tore: 0:1 Rühle (4.), 1:1 Janke (7.), 1:2 Rühle (52.), 1:3 Almeida (56.), 1:4 Moreno (81.), 1:5 Frank (84.).

