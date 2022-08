Frühes Wagner-Tor Wagner bringt Vechelde den ersten Sieg

Devin Schell (in Grün) und Arminia Vechelde haben den ersten Sieg eingefahren.

Der SV Arminia Vechelde hat den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga eingefahren und ist auf den neunten Tabellenplatz vorgerückt. Beim knappen 1:0 (1:0)-Erfolg über den TSV Sickte half dem Gastgeber vor allem ein früher Treffer, der bereits den Endstand der Partie gegen die Wolfenbütteler bedeutete.

Besser kann ein Spiel wohl kaum starten – bereits nach vier Minuten lag der Ball im Sickter Tor. Len-Bennet Rüsing setzte mit einem Hackenpass den eingerückten Roman Wagner in Szene. Dieser zog aus halblinker Position im Strafraum ab und traf ins lange Eck. Ein sehenswerter und vor allem wichtiger Treffer. „Das hat uns die nötige Ruhe gegeben, die du gegen einen solchen Gegner brauchst“, kommentierte Vecheldes Trainer Sascha Wiegleb den Führungstreffer. In der Folge spielten nur die Hausherren und drückten dementsprechend auf das zweite Tor, das allerdings ausblieb. Auf der anderen Seite musste Vecheldes Schlussmann Tim Steinert nur ein einziges Mal eingreifen.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Schwung ins Derby gegen den TSV Wendezelle

„Sickte kam dann etwas dominanter aus der Kabine“, berichtete Wiegleb, der fortan eine defensivorientierte Mannschaftsleistung seiner Vechelder sah. Die Gäste versuchten es spielerisch zu lösen, doch Vechelde bot wenig bis gar keine Lücken in der Abwehr an. „Das haben wir sehr gut gemacht“, lobte der Coach. Erneut wurde es nur einmal brenzlig, doch Steinert parierte eine Sickter Großchance souverän. „Wir haben hinten sehr gut verteidigt und vorne unser Tor gemacht. Darauf können wir in den nächsten Wochen sicherlich aufbauen“, erklärte Wiegleb.

In der kommenden Woche treten die Vechelder dann zum ersten Kreisderby der neuen Saison beim TSV Wendezelle an. „Da können wir dann den nächsten Sprung in der Tabelle schaffen“, glaubt der Vechelder Coach.

Tor: 1:0 Roman Wagner (4.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de