 Acht-Tore-Spektakel: Bierbergen schlägt Meerdorf mit 5:3

Bierbergen. Das Team aus der 2. Kreisklasse steht nach dem Sieg gegen den Kreisklassisten in der zweiten Runde des Volksbank-BraWo-Kreispokals.

Nach dem 2:2-Zwischenstand setzten sich die Bierbergener Fußballer gegen den TSV Meerdorf ab und zogen in die nächste Runde ein.

Acht Tore, drei gelb-rote Karten – im Heimspiel des TuS Bierbergen im Volksbank-BraWo-Kreispokal gegen den klassenhöheren TSV Meerdorf war viel los. Letztlich setzte sich der Gastgeber mit 5:3 (2:1) durch und trifft in der nächsten Runde auf den TSV Denstorf.

Mit einer knappen 2:1-Führung gingen die Bierbergener, die bisher auch ihre drei Spiele in der 2. Kreisklasse gewonnen haben, in die Pause. „Es war eigentlich relativ ausgeglichen, wir hatten nur leichte Vorteile“, erklärte TuS-Trainer Andreas Brandt. „Danach wollten wir wach aus der Kabine kommen und in Führung bleiben“, berichtete der Trainer – doch der Plan war nur eine Minute nach Wiederanpfiff dahin. Meerdorfs Jonas Püschel glich zum 2:2 aus.

Der Ausgleich kurz nach der Pause verunsichert den TuS Bierbergen nicht

Die Bierbergener ließen sich davon aber nicht unterkriegen. „Meinem Team ist es quasi egal, wie es steht, wir versuchen, immer weiter zu spielen. Wir lassen uns auch von einem Rückstand nicht beeindrucken“, lobte Andreas Brandt seine Mannschaft. Die legte bereits in der 52. Minute das 3:2 nach und ging bis zur 77. Minute mit 5:2 in Führung. „Meerdorf hatte nach der Pause ein bisschen nachgelassen“, erklärte Brandt. Der TSV verkürzte noch auf 3:5, ehe einer seiner Spieler mit einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt wurde. Doch selbst in Unterzahl hatten die Meerdorfer noch zwei gute Torchancen.

Insgesamt hätten viel mehr Tore fallen können, sagte Bierbergens Coach Andreas Brandt: „Meerdorf hatte noch einen Lattentreffer. Und wenn wir unsere Konter nutzen, gewinnen wir noch höher“, ist er überzeugt. Trotz der drei Platzverweise sei es kein unfaires Spiel gewesen.

Tore: 1:0 F. Fründt (4.), 1:1 Werner (28.), 2:1 Laßmann (33.), 2:2 Püschel (46.), 3:2 Seemann (52.), 4:2 Jürgens (69.), 5:2 F. Fründt (77.), 5:3 Püschel (79.). Besonders: Gelb-rote Karte für Meerdorf (81., 90.+5) und Bierbergen (88.).

