Viele Überraschungen im Peiner Kreispokal

Kreis Peine. Der VfB Peine scheidet in der ersten Hauptrunde aus – Vallstedt scheitert im Elfmeterschießen. Marathon macht neun Tore in einer Halbzeit.

Edemissens Ugur Demir (in Rot) spitzelt seinem Vallstedter Gegenspieler Finn Rentel (in Schwarz) den Ball weg. Auch im Elfmeterschießen hatten die Nordkreisler am Ende die Nase vorn.

Es ist schon verwunderlich, dass diese Mannschaft nicht in der Kreisliga spielt: Mit 5:0 hat sich der TSV Wipshausen im Volksbank-BraWo-Kreispokal deutlich gegen den Bezirksliga-Absteiger VfB Peine durchgesetzt. Auch in Essinghausen (6:1 gegen Equord) und Denstorf (4:0 gegen Eixe) setzte sich das jeweils tieferspielende Team aus der 1. Kreisklasse durch. Marathon Peine gelangen gegen Kreisliga-Absteiger Münstedt neun Treffer in einer Hälfte und Grün-Weiß Vallstedt unterlag dem TSV Edemissen im Elfmeterschießen.

TSV Wipshausen – VfB Peine 5:0 (2:0).Tore: 1:0 Bagus (11.), 2:0 Kleeschätzky (13.), 3:0 Brennecke (57.), 4:0 Möhrig (73.), 5:0 Rothe (89.).

Mit einem Doppelschlag in der Anfangsphase bogen die Wipshausener schon früh auf die Siegerstraße ab. „Wir wollten defensiv stehen und nach unseren Ballgewinnen schnell umschalten“, erklärte der TSV-Trainer Andreas Laurer. Und das klappte gut: „Der VfB kam gar nicht mit unserem Tempo klar. Vielleicht waren die auch einfach ein bisschen überrascht.“ Die Hausherren ließen keine Chancen zu und waren spielerisch stark. Nach der Pause hätten die Peiner noch einmal Gas gegeben – mit dem Treffer von Tim Brennecke zum 3:0 war die Partie aber quasi entschieden. Mit Woltwiesche wartet in der nächsten Runde das nächste Topteam. „Ich spiele lieber gegen einen Kreisligisten“, so Andreas Laurer. „Da haben wir nämlich nichts zu verlieren.“

TSV Denstorf – TSV Eixe 4:0 (4:0). Tore: 1:0 Lehmann (5.), 2:0 Jasper (10.), 3:0, 4:0 Oelke (12., 44.).

Der Denstorfer Trainer Jens Hild hatte seinem Team in seiner Abwesenheit eigentlich vorgegeben, dass es im Spiel gegen den Kreisligisten Eixe ruhig auftreten soll. „Da haben sie sich gar nicht dran gehalten“, erklärte der Coach, der lachend hinzufügte: „Das war allerdings ziemlich gut.“ Denn bereits nach zwölf Minuten führte sein Team mit 3:0 und legte noch vor der Pause zum 4:0-Endstand nach. Von den Eixern sei nur sehr wenig Gegenwehr gekommen, hatte sich Jens Hild von seinem Co-Trainer berichten lassen. „Wir haben immer wieder die Bälle erobert und uns in der Hälfte des Gegners festgesetzt.“ In der nächsten Partie gegen den TuS Bierbergen ist Denstorf auf dem Papier der Favorit.

Grün-Weiß Vallstedt – TSV Edemissen 2:4 n. E. (1:1, 1:1). Tore: 1:0 Gschwend (32.), 1:1 Eigentor Meyer (42.).

Der Pokal tat den Vallstedtern in der vergangenen Spielzeit ziemlich gut. Bis ins Halbfinale waren die Grün-Weißen gekommen – nun ist das Team von Trainer Dennis Spyra in der ersten Hauptrunde an Kreisligist Edemissen gescheitert. „Das ist ja keine Laufkundschaft“, erklärte Spyra, der ein Spiel auf Augenhöhe gesehen hatte: „Es ging die ganze Zeit hin und her.“ Sein Stürmer Juri Rudi hatte in der 89. Minute die große Chance, das Elfmeterschießen noch abzuwenden, doch er traf freistehend erst den Keeper und im Nachschuss einen von Edemissens Feldspielern auf der Linie. Vom Punkt scheiterten dann Finn Rentel und Roman Hetterle, während die Edemisser ihre Schüsse souverän verwandelten.

TSV Clauen/Soßmar – TB Bortfeld 2:3 (2:3). Tore: 0:1 Hantel (2.), 1:1 Müller (5.), 2:1 Mainz (25.), 2:2, 2:3 Wolff (30., 35.).

Die TB Bortfeld hat den ersten Pflichtspielsieg der neuen Saison eingefahren. Nach drei Niederlagen und einem Remis hat es nun zumindest im Pokal geklappt – mit 3:2 setzte sich die TB beim Kreisliga-Rivalen durch. „Fußballerisch waren wir in der ersten Hälfte besser und hatten die klareren Chancen“, befand TB-Trainer Marius Plote. Wegen der Beschaffenheit des Platzes in Soßmar habe es sein Team größtenteils mit langen Pässen versucht. „Wir sind auf die zweiten Bälle gegangen“, sagte Plote. Nach anfänglicher Führung geriet sein Team in Rückstand. Mit einem Doppelschlag drehte Stürmer Marius Wolff das Spiel wieder und stellte bereits in der 35. Minute den Endstand der Partie her. „Die zweite Hälfte war dann ausgeglichen, da haben uns die Kräfte gefehlt“, berichtet Bortfelds Coach.

Die weiteren Ergebnisse

TSV Eintracht Essinghausen – Herta Equord 6:1 (3:1). Tore: 0:1 Rettschlag (16.), 1:1 Finger (27.); 2:1 Schulz (28.), 3:1 Kölbel (43.), 4:1 Brandt (47.), 5:1 Haasner (85.), 6:1 Förster (89., Elfmeter).

TSV Münstedt – Marathon Peine 1:11 (0:9). Tore: 0:1 Göksen (5.), 0:2 Bologa (10.), 0:3 Göksen (17.), 0:4 Bulatovic (26.), 0:5 Kopitzki (27.), 0:6, 0:7, 0:8, 0:9 Göksen (29., 32., 37., 39.), 1:9 Schmadtke (58.), 1:10 Arvis (72.), 1:11 (Bologa (74.).

TSV Dungelbeck – TuS Fortuna Oberg 0:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:2 Grigorjan (15., 61.), 0:3 Steding (80.).

Germania Barbecke – VfL Woltorf 0:9 (0:3). Tore: 0:1 Heineke (4.), 0:2 Henkel (20.), 0:3 Konschak (37.), 0:4 Helwes (50.), 0:5 Heiligentag (68.), 0:6 Uhe (72.), 0:7 Heineke (78.), 0:8 Helwes (85.), 0:9 Heiligentag (87.).

SG Rosenthal/Schwicheldt – RW Groß Gleidingen 6:4 n. E. (2:2, 2:1). Tore: 0:1 Perez (5.), 1:1 Zimmermann (15.), 2:1 Seeler (23.), 2:2 Ristov (85.).

SSV Plockhorst – Viktoria Woltwiesche 0:2 (0:2). Tore: 0:1 Bruns (18.), 0:2 Brandes (34.).

Germania Blumenhagen – VTU Groß Ilsede 1:2 (0:1). Tore: unbekannt.

