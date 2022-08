Groß Lafferde in Not: Vierte Pleite macht Sorgen

Guten Morgen alte Sorgen: Teutonia Groß Lafferde verlor bei der SV Lauingen Bornum mit 0:5 (0:4) und ließ phasenweise Zweifel an der Tauglichkeit für die Fußball-Bezirksliga aufkommen. Nach vier Spielen stehen die Peiner als einziges Team noch ohne einen Zähler da.

Die frühe kalte Dusche ließ nur sechs Minuten auf sich warten. Lafferde verfiel nach eigenem Ballverlust in alte Muster und schaffte die Umschaltbewegung in die Defensive nicht. „Das klingt nach jedem Spieltag gleich, weil wir immer wieder die gleichen Fehler machen“, wütete der Teutonia-Coach Oliver Hilger.

Groß Lafferde bäumt sich nur 10 Minuten nach der Pause auf

Chancen seines Teams sah er im ersten Durchgang keine, erst nach der Pause wachten die Lafferder für rund zehn Minuten auf und erspielten sich Selbstvertrauen. Das wurde allerdings durch einen individuellen Fehler in der Defensive erneut zunichte gemacht. Lauingen erhöhte auf 2:0 und legte im Anschluss noch drei weitere Treffer nach. Das Ergebnis hätte bei einer effektiveren Ausbeute der Hausherren noch deutlicher ausfallen können – muss man sich nun Sorgen um Teutonia Groß Lafferde machen?

Das Potenzial in der Mannschaft ist da, es wird nur nicht auf den Platz gebracht

„Ich hatte das Gefühl, dass wir die geistige Frische nicht auf den Platz bekommen haben. Zudem zögern wir in der Offensive in guten Positionen mit dem Abschluss, so kann man dann auch keine Tore erzielen.“ Die Sorgenfalten des Trainers seien groß, Hoffnung auf eine Wende habe er trotzdem. „Das Potenzial in der Mannschaft ist zweifelsohne da, wir müssen es nur endlich auf den Platz bringen. So können wir in der Bezirksliga nicht auftreten. Zudem müssen wir endlich die Fehler in der Defensive und im Umschaltspiel minimieren. Die brechen uns immer wieder das Genick“, sagt Hilger abschließend.

Tore: 0:1 Spilker (6.), 0:2 Mittendorf (57.), 0:3 Reichel (59.), 0:4 Thielecke (68.), 0:5 Frohbart (85.).

