Schweres Geduldspiel: TSV Wendezelle siegt 2:0

Edrisa Sanneh (schwarzes Trikot) brachte den TSV Wendezelle nach der Pause gegen den TSV Sonnenberg (in Blau: Tobias Thomalla) in Führung.

Der TSV Wendezelle belohnte sich für eine Kraftleistung mit einem 2:0 (0:0)-Sieg gegen den TSV Sonnenberg und bleibt somit die beste Peiner Mannschaft in der Fußball-Bezirksliga.

TSV Sonnenberg setzt auf defensive Grundausrichtung und schnelles Umschalten

Die Sonnenberger reisten mit vielen Lücken in der Stammelf zum TSV Wendezelle. Deshalb war die Grundausrichtung der Gäste klar: Es sollte das eigene Tor verteidigt und nach eigenen Ballgewinnen schnell umgeschaltet werden. „Der Plan ist in der ersten Halbzeit, zumindest was die Abwehr angeht, aufgegangen“, berichtete der Gästecoach Andy Bresch. Nur eine richtig gefährliche Abschlusschance kreierten die Wendezeller – da hatten jedoch viele den Torschrei schon auf den Lippen. Benjamin Ohmes jagte das Spielgerät nach 37 Minuten an die Latte. Mehr passierte bis zur Pause aber auch nicht und es ging torlos in die Kabine.

Aus dieser kamen die Hausherren schwungvoller heraus, sie waren sichtlich gewillt, das spielerische Übergewicht in Tore umzumünzen. „Es war wirklich ein Geduldspiel für uns“, berichtet Wendezelles Ersatztrainer Tevfik Arikan, der den verletzten Thomas Mainka vertrat. Nach nur acht Minuten in Durchgang 2 klingelte es dann doch im Sonnenberger Kasten.

Sanneh und Allerkamp lassen TSV Wendezelle jubeln

Einen individuellen Fehler im Mittelfeld und die anschließenden Stellungsfehler der Sonnenberger Hintermannschaft bestrafte Edrisa Sanneh nach einer schönen Vorlage eiskalt. Der Bann schien nun gebrochen, denn nur acht weitere Minuten später durften die Wendezeller erneut jubeln. Dieses Mal hatten die Sonnenberger zu viel Abstand zu Steven Allerkamp gelassen, der mit dem 2:0 eine kleine Vorentscheidung herbeiführte. „Die Umstellungen zur Pause haben sich gelohnt und wir haben uns für den hohen Aufwand belohnt“, erklärte Tevfik Arikan.

Im Anschluss trudelte das Spiel ohne richtige Highlights aus – Sonnenberg hatte noch einen Abschluss, der aber zu ungefährlich auf den Kasten kam. „Am Ende haben wir zu wenig eigene Offensivaktionen gehabt, sind aber aufgrund der Personalsituation an unsere Grenzen gegangen. Darauf können wir durchaus stolz sein und auch aufbauen“, analysierte Sonnenbergs Trainer Bresch.

Auf der anderen Seite konnten sich die Wendezeller über eine geschlossene Mannschaftsleistung freuen. „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung und wir sind damit selbstverständlich zufrieden“, sagte Tevfik Arikan.

Tore: 1:0 Edrisa Sanneh (53.), 2:0 Steven Allerkamp (61.).

