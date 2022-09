2:2 – Pfeil Broistedt holt endlich den erste Zähler

Nach dem Start mit drei Niederlagen in Folge haben die Oberliga-Fußballerinnen des FC Pfeil Broistedt jetzt den ersten Punkt der Saison eingesammelt. Beim HSC Hannover glichen die Broistedterinnen zweimal einen Rückstand aus und verbuchten ein 2:2 (1:1)-Remis.

„Bei uns hat auch bei den drei Niederlagen davor nicht viel gefehlt zum Punktgewinn. Es war keine Leistungssteigerung zu den Spielen davor, sondern hat diesmal eben zu einem Zähler gereicht“, erklärte Börge Warzecha, Trainer des FC Pfeil Broistedt. Dass seine Spielerinnen nach den Rückständen jeweils zurückkamen, sei wichtig für die Moral gewesen.

Der Führungstreffer für Hannover sei aus dem Nichts gefallen. „Wir hatten vorher die besseren Chancen, sind aber einmal am Pfosten und einmal an der HSC-Torfrau gescheitert“, so Warzecha. Der Rückstand warf die Gäste jedoch nicht aus der Bahn. Schon drei Minuten später glich Lucie Kraft mit einem Heber aus 20 Metern über die Torhüterin aus. „Wir hatten uns in der Pause vorgenommen, genauso weiterzumachen“, berichtete der Pfeile-Coach.

Pfeile belohnen sich mit einem Zähler

Und die zweite Hälfte verlief ähnlich wie der erste Durchgang. Zunächst gingen die Gastgeberinnen in Führung. „Da machen sie aus wenig viel“, schilderte Warzecha die Situation. Ein zweites Mal kamen die Gäste – diesmal sieben Minuten nach dem Rückstand – zum Ausgleich. „Liesa Behrens spielt einen klasse Pass durch die Schnittstelle der Abwehrreihe zu Tia Zimmermann“, berichtete Warzecha. Die Pfeile-Torjägerin nutzte die Chance eiskalt.

Am Ende stand ein gerechtes Unentschieden in einer laut Warzecha leidenschaftlich, aber fair geführten Partie. „Es ist wichtig, dass wir uns nach einer engagierten Leistung mit dem Punkt belohnt haben“, befand der Broistedter Trainer.

Tore: 1:0 Seifert (26.), 1:1 Kraft (29.), 2:1 Seifert (64.), 2:2 Zimmermann (71.).

